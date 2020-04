BeursVandaag: Dekselse beurs

Ouderwetse wenskaarten en vooral heel veel pakjes, PostNL draait prima en handhaaft de outlook 2020. Nu de pakketbezorgers nog. Altijd wat bij dit bedrijf.

Het gestaag - en dit woord komt u niet zo vaak tegen deze tijd - groeiende Fagron zegt (nog) nergens last van te hebben, maar verlaagt voorzichtigheidshalve wel het dividend:

India is zeker tot en met 3 en Frankrijk tot 11 mei dicht en New York denkt aan heropening economie, ofwel hier hebt uw eer de laatste cijfers op en rond het coronavirus. Het heet nu dat de markten aardig draaien, omdat de cijfers niet tegenvallen en her en der van versoepeling van de lock-downs wordt gesproken.

Niet alleen PostNL en Fagron, er zijn meer bedrijven die goed doen en hoe. Amazon deed gisteren +6,2%, omdat ze 75.000 mensen (?!) aan neemt, omdat ze de vraag niet aan kan. You Tube draait trouwens ook als een lier. ExxonMobil en Disney halen nog even $10 en $5 miljard op de obligatiemarkt op.

Helaas, in België halveert biergrootmacht ABInBev het dividend.

Follow our live blog for the latest updates on the coronavirus: https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/bP7CxBkw8y — Reuters (@Reuters) April 14, 2020

Nieuw hoger topje AEX vandaag? Kijk aan, wat ziet het er mooi uit voorbeurs na liefst vier dagen rust. Alles hoger, vooral aandelen. De dollar is wel wat verzwakt dit weekend richting 1,10 en bitcoin lag weer eens overhoop met zichzelf. De Amerikaanse en de Duitse tienjaars rentes stijgen nu allebei twee basispunten.

Er zijn dik meevallende Chinese cijfers over maart en bij die import moet ik aan grondstoffen (olie?) denken:

Export -6,6% (-14,0% verwacht)

Import -0,9% (-9,5%)

Olie kan het nu weer op eigen kracht doen. Zeker met die enorme vraaguitval en oceanen aan voorraden is dat nog een hele klus. Dan wordt er ook nog getwijfeld of iedereen zich netjes aan die beperking houdt van 9,5 miljoen vaten per dag. Oh ja, kijk die VIX ook eens langzaam zakken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds zondag en lieve help, €10 miljard voor Air France-KLM? Hoe gaat ze dat ooit...

07:49 Sombere vooruitzichten ondanks sterke Chinese exportcijfers

07:41 PostNL bezorgt meer wenskaarten tijdens coronacrisis

07:29 Groeiend Fagron voorzichtig met dividend

07:19 Brouwer AB InBev wijzigt dividend en stelt vergadering uit

13 apr Gemengd slot op Wall Street

13 apr Fed verlaagt frequentie bepaalde repo-transacties

13 apr Shell legt platform in Golf van Mexico stil vanwege lek

13 apr Topman bouwer VolkerWessels doet oproep aan politiek

13 apr Wall Street in mineur

13 apr Trump: olielanden kijken naar verdere verlaging olieproductie

13 apr SoftBank voorziet megaverlies door tegenvallers met investeringen

13 apr Moederbedrijf Marktplaats vindt nieuwe topman

13 apr Ford houdt rekening met grote financiële klap door coronacrisis

13 apr Wall Street komt lager uit de startblokken

13 apr 'Wall Street opent lager na opmars'

13 apr 'Saudi-Arabië verlaagt olieprijzen voor Azië'

13 apr 'Air France-KLM praat over steun van 10 miljard tegen crisis'

13 apr Pakketbezorgers slepen PostNL voor de rechter om coronadrukte

13 apr 'Klap van 25 miljard voor telecomsector door wegvallen roaming'

13 apr 'Renault wil twee fabrieken Spanje weer openen'

13 apr Amazon wil tienduizenden medewerkers extra aannemen

13 apr Europese beurzen dicht op tweede paasdag

13 apr Beurs in Japan begint week met verlies

13 apr Autobouwer Kia wil Koreaanse fabrieken sluiten vanwege crisis

13 apr 'Britse economie kan 30 procent krimpen door coronacrisis'

13 apr Olieprijs veert even op na akkoord productiebeperking

13 apr OPEC+ eens over beperking olieproductie

12 apr Cijferseizoen vangt aan in verkorte beursweek

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar neutral van over weight (€9,50) - JP Morgan

Philips: naar €44 van €42 - Citigroup

Vopak: naar €58 van €56 (buy) - Jefferies

De AFM meldt geen shorts en de agenda is als volgt met ex-dividenden en dikke Amerikaanse cijferaars:

08:00 Fagron Q1-cijfers

09:00 Ahold notering €0,46 ex-dividend

09:00 SBM Offshore notering €0,745 ex-dividend

13:00 Johnson & Johnson Q1-cijfers

13:00 JPMorgan Chase Q1-cijfers

14:00 Wells Fargo Q1-cijfers

En dan nog even dit

Aldus Goldman Sachs - sorry, link kwijt - dat denkt dat de bodem op de beurs is gezet:

Advanced economies will shrink about 35% this quarter—four times as much as the previous record set in 2008, according to Goldman https://t.co/bAtPyEDbPA — Bloomberg (@business) April 14, 2020

Bezorgers als Just Eat Takeaway:

Grubhub, DoorDash, Postmates, Uber Eats are sued over restaurant prices amid pandemic https://t.co/uuKdwNLc2l pic.twitter.com/yq6e1KsZ8q — Reuters (@Reuters) April 14, 2020

Niet onverwacht, maar toch:

Biernieuws om de 4-daagse week te starten. #ABInbev halveert het finale dividend over 2019 van €1 nr €0,5 (1,1% bruto) omwille van onzekerheid en impact #COVID19. Geen totale verrassing, nadat eerder de liquiditeiten al fors werden opgetrokken (en winstverwachtingen kelderden) pic.twitter.com/O4j7yKoTQg — Tom Simonts (@TSimonts) April 14, 2020

Wie weet belangstelling uit de VS vandaag voor zijn in Amsterdam genoteerde Pershing Square:

His offshore, closed-end fund is languishing at a 30%-plus discount to its net asset value. https://t.co/jDSf4SjGdY — Barron's (@barronsonline) April 13, 2020

Alibaba, Tencent en Ping An gaan in health care:

Breakingviews - Virus sets off China Inc’s biggest clash https://t.co/JRiA00JZGi pic.twitter.com/j9Soixgvmk — Reuters (@Reuters) April 14, 2020

Bij ene Air France-KLM spelen ook wel wat dingetjes... Kortom, als aandeelhouder hebt u er voorlopig niks te zoeken?

Some airlines aren’t happy with the terms of Mnuchin’s aid—specifically, that large airlines repay 30% of any grant within five years https://t.co/UzqiIFqmpO — Bloomberg (@business) April 13, 2020

Nou, wel meer?

Here are five things investors and strategists will be watching for during Europe's earnings season https://t.co/sPG2f34TuR — Bloomberg (@business) April 13, 2020

Wat Jeroen zegt:

The downturn in consumer confidence around the world is key to keep an eye on as it could reflect the start of a traditional vicious #recession circle of lower sentiment, lower demand, lower #earnings, lower employment. ht @adam_tooze @SoberLook pic.twitter.com/YIRGwIrfKJ — jeroen blokland (@jsblokland) April 13, 2020

Tot slot:

Reasons for hope: the drugs, tests and tactics that may conquer coronavirus https://t.co/IxE0v8HxxH pic.twitter.com/HZy4z1O0AW — Reuters (@Reuters) April 14, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.