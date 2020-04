TA: Air France-KLM op weg naar de startbaan

Een van de hardst getroffen sectoren in de coronacrisis is die van de reisbranche. Toch behoort het technische plaatje van de sectorindex Travel & Leisure niet tot de slechtste in Europa.

Op korte termijn is het technische plaatje van de sector Travel & Leisure zelfs verbeterd, nadat een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Bovendien was de sector daarvoor al uit de dalende trend gebroken. Op korte termijn is er zelfs een kleine 18% opwaarts potentieel tot aan het all time high van de sector van 19 februari j.l.

Een van de aandelen in de reissector die op het punt staat door te breken is Air France-KLM, de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. In elk geval op korte termijn staat het aandeel op het punt uit te breken en een technisch koopsignaal af te geven. Op korte termijn heeft Air France-KLM de dalende trend al gebroken.

Nederlandse beurs

De AEX-index heeft eerder de lange uptrend gebroken. Nu de index echter weer boven de voormalige bodem van eind 2018 rond 480-482 kruipt, wordt de voorgaande uitbraak teruggegeven. De AEX neigt nu richting 528,68; hier ligt de bodem van 15 augustus 2019. Maar ook de gap van begin maart, die voor problemen kan zorgen.

Europese reissector voltooit bodempatroon

Het technische plaatje van de sector Travel & Leisure verbetert nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Eerder al brak de sector Travel & Leisure de dalende trend. Met de doorbraak en slotstand boven de voorgaande koerspiek is er opwaarts potentieel vrijgemaakt richting weerstand 627,72 (top van 19 februari).

