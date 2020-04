'Wall Street opent lager na opmars'

Inmiddels moet er een wonder gebeuren wil de DJI en NSDQ vandaag nog in de plus endigen. AEX zal morgen ook wel rood kleuren. Ik verwacht aankomende weken veel volatiliteit en weinig echte grote dips. Vooral leuk voor Flow Traders en de betrouwbare bedrijven als Ahold, Microsoft, Amazon etc.



Gezien Flow Traders al 30% hoger staat dan in April verwacht ik hier niet heel veel van, misschien nog 20% erbij maar dat is toch wel de max. Voor de AEX zie ik een betere toekomst dan voor de Dow. De VS zit nog in de beginfase van de stabilisatie. besef dat Corona ons leven gaat bheersen tot er een vaccin is wordt steeds groter.



Aankomende week is in mijn ogen doorslaggevend voor de trens van aankomende maanden. Als we dalen verwacht ik verdere daling op termijn. Als we stabiel blijven zie ik lichte stijging als optie. Bij stijging zal stijging beperkt zijn, hopelijk gevolgd door stabilisatie.



Iedereen heeft het over "de tweede crash". Als genoeg mensen hierin gaan geloven zal deze crash er weldegelijk komen. Paar dagen met een - kan zo een lawine veroorzaken. De gevolgen van de Coronacrisis worden steeds duidelijker, verder is het besef dat een 2e golf ontstaat na opheffen van lockdown groter dan een paar weken terug. Om deze redenen zou ik niemand aanraden nu AEx/DJI ETFs te kopen. Het risico op een actie reactie klap is enorm. Ja er zijn nog enkele underpeforming aandelen (ING, mogelijk ABN) met enig risico die ik nu als koopwardig zie, echter zullen deze ook verder dalen als de 2e crash er wel komt.



April is de maand van de waarheid. Gevolgen lockdown en opheffen lockdown zullen duidelijk worden. Op dit moment valt het aantal doden en zieken mee maar de gevolgen voor de economie en consumptie zijn groot, misschien nog wel groter dan we op dit moment verwachten.