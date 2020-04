TA: De rente Wobke, de rente

Leningen dienen nog altijd te worden terugbetaald en wel door de belastingen die wij betalen. Met een krimpende economie leidt het geld drukken door de ECB tot (hoge) inflatie en er komt nu juist veel minder belasting/BTW/accijns binnen. Wat ze niet willen is dat met dat gratis geld commodities worden gekocht als goud en zilver etc. Laat dat nu niet meer verkrijgbaar zijn in fysieke vorm.