Met de kapitaalmarktrente nog steeds onder 0% kan de Nederlandse staat over 'gratis' geld beschikken.

Nu de EU het eens is geworden over een steunpakket om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen, is de kou even uit de lucht. Minister Wopke Hoekstra heeft zijn zin gekregen omdat er in zijn woorden "in geen enkele vorm sprake is van eurobonds".

De felle discussie over financiële hulp aan Italië is ten dele een gevecht voor de bühne geweest. Want voor 10-jarige obligaties hoeft de staat vrijwel geen rente af te dragen. Met een kapitaalmarktrente iets onder de 0% kan Wobke over gratis geld beschikken.

Opleving kapitaalmarktrente

Technisch heeft de Nederlandse rente het laagste punt inmiddels achter zich liggen. Alles in het technische beeld wijst erop dat we de komende tijd met een hogere rentestand te maken zullen hebben. In 2021 zou de rente weer structureel hoger kunnen staan.

De opleving van de kapitaalmarktrente in Nederland zou ook voor de pesioensector vruchten af werpen. Ik heb op deze plaats al eerder aangegeven dat Nederlandse pensioengerechtigden op termijn weer opgelucht kunnen ademhalen.

Deze keer leg ik mijn vergrootglas op de ontwikkelingen op de rentemarkten.

Nederlandse rente korte termijn

Nederlandse kapitaalmarktrente vormt op de korte termijn een potentieel hogere koersbodem. Het technische plaatje van de Nederlandse rente staat op het punt opwaarts te draaien. Eerder al verliet de Nederlandse rente de dalende fase van begin 2020.

Om meer opwaarts potentieel vrij te maken, dient de Nederlandse rente boven het topje 0,06% (gevormd op 18 maart) te breken.

Er ligt steun op -0,29% (de bodem van 30 maart).

ONTVANG TA KOOPTIPS >>



Nederlandse rente lange termijn

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is ook op lange termijn technisch gedraaid nadat de dalende trend van de afgelopen jaren is verlaten en er een mogelijk hogere bodem op de grafiek is achtergelaten rond -0,29% (de bodem van 30 maart).

Een hogere bodem zou definitief het einde van de voorgaande rentedaling aangeven.

De eerste horde ligt rond de weerstand van 0,21% (de top van 3 mei 2019).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Nederlandse rente (de glooiende rode doorlopende lijn) heeft de neerwaartse tendens stilgelegd. Dit wijst op een draai in de technische conditie.







Rente behoudt stijgend momentum

Het momentum, afgebeeld op de onderste helft van de grafiek, meet de veranderingssnelheid van de rente. Het momentum kan binnenkort weer positief (boven 0) worden.



Positief is bovendien dat het momentum al geruime tijd oploopt. Dat wordt weergegeven door de groene verticale staafjes. Dit signaleert dat de rente technisch kracht verzamelt.







ONTVANG TA KOOPTIPS >>