Slotcall: Volop nieuws

Het was beslist geen saaie dag, want het nieuws stroomde achter elkaar binnen. De grootste trigger van de dag is de beslissing van de Fed om $2,3 biljoen extra in de Amerikaanse economie te pompen.

Daarom wordt al het slechte nieuws meteen vergeten. De werkloosheidsaanvragen stegen immers met 6,6 miljoen. Daarnaast daalde het consumentenvertrouwen in de staat Michigan naar 71. Dit betekent dat de Amerikanen in die regio zeer negatief gestemd zijn.

In maart was het niveau nog 89 en er wordt gezegd dat dit de grootste daling sinds de meting is. Hierop reageerde de beurs eventjes negatief, maar dat was van korte duur.

Aan het einde van de handel konden we ook nog een OPEC-deal noteren. De leden van het kartel gaan de olieproductie met 20 mijoen vaten per dag verlagen. Dit lijkt goed nieuws, maar de olieprijs gaat op dit bericht juist omlaag.

Blijkbaar is het onvoldoende voor de markt. Royal Dutch Shell zagen we eerder op +4% staan en daar blijft nu slechts 1,1% van over. Nog steeds niet verkeerd, maar jammer is het wel.

En nog een keer brekend, zijn #OPEC en #EU er nog netjes voor de paasdagen uit #AEX pic.twitter.com/lVxBwkasZb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 9, 2020

Philips +3,7%

Philips maakte gisteren nabeurs bekend dat het 43.000 beademingsapparaten gaat leveren aan de Verenigde Staten. De medische tak kan dus profiteren van de coronacrisis. Dat geldt niet voor de consumententak en daarom is het aandeel met de beurs mee omlaag gegaan.

Met een net debt/ebitda van 1,05 heeft het concern een balans waarmee het de crisis gemakkelijk kan doorstaan. Daarnaast kan Philips in een noodsituatie nog altijd het aandeleninkoopprogramma stoppen.

Premiumleden kunnen op de onderstaande link klikken voor een uitgebreide analyse.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. De Nederlandse yield zakt vier basispunten naar -0,07%. Het lijkt erop dat de Europese ministers van Financiën het binnen de Eurogroep eens zijn geworden over een nieuw steunpakket

Brekend:



09 Apr - 16:59:21 [RTRS] - EURO RISES TO SESSION HIGH OF $1.0943 AFTER GERMAN FINANCE MINISTER SCHOLZ SAYS IT LOOKS LIKE EURO ZONE FINANCE MINISTERS WILL REACH DEAL ON ECONOMIC SUPPORT PACKAGE EUR= — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 9, 2020