Europese beurzen zien winsten teruglopen

De DNB spreekt wat hen is opgelegd door de EU. Schulden verminderen van de NL burgers is wat ze moeten zeggen, want de schulden zijn één van de hoogste van Europa. Dat daar tegen over ook een fors bezit staat en hoge spaartegoeden wordt niet naar gekeken in Europa. Derhalve een bericht met een sterk gekleurde bril. Het is tevens de opmaat naar het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, ook iets wat door Brussel door de strot wordt geduwd. Nu hebben fiscalisten, waaronder ik ook behoor, zich al min of meer neergelegd bij het feit dat duidelijk dat de eigen woning op termijn naar box 3 verhuisd. Vanuit Den Haag volgen ze netjes de aanwijzingen vanuit Brussel, alleen jan modaal hoeft dat nog niet te weten. Nu de hypotheekrentes min of meer op de laagste stand ooit staan, is dit wel het moment om voor Den Haag door te zetten en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan nieuwe regelgeving voor de eigen woning en bijbehorend overgangsrecht. Dat de huizenprijzen dalen staat vast, alleen met hoeveel hangt af van de te nemen maatregel waarbij diverse varianten voor de eigen woning in box 3 zijn. Door steeds een stukje nieuws naar buiten te brengen vanuit de overheid en nu ook DNB, raakt de burger er aan gewend en is er straks minder protest. Een strategie die Rutte en zonen op het lijf geschreven is.