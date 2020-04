Corona: en de winnende farmaceut/biotech wordt...

Nee, niemand gaat denk ik de hoofdprijs vragen, als het tot een werkend en goedgekeurd medicijn voor corona komt. Daarvoor zou de publieke verontwaardiging wellicht te groot zijn, of tenminste het risico daarop.



Niettemin zal er nog genoeg te verdienen zijn. Want er is een rat race gaande in farma- en biotechland. Wie o wie?

NYT heeft een uitgebreid en ook heel technisch verhaal over welke bedrijven het verste zijn met de meest hoopvolle kandiaat-middelen.

Moderna, Novavax, Inovio Pharmaceuticals and Johnson & Johnson are among several companies that have shown promising vaccine programs and are beginning trials. https://t.co/Is9ekLLSG4 — DealBook (@dealbook) April 9, 2020

In deze grafiek over 2020 alle bedrijven die in het stuk worden genoemd en daar zet ik zelf Gilead nog bij. Ja, wat is wijsheid, welke moet u hebben? Geen idee, maar u kunt ze ook allemaal kopen en dan maakt de winnaar in de regel de verliezen op de anderen meer dan goed. Garantie tot de voordeur of IC, dat wel.