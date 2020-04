BeursVandaag: Bizar

het feit is dat trump de boel heeft belazerd door speculatief te tweeten 2 april toen rdsa rond de 14,30 zakte en ineens steeg het rond 18,50 vergeet niet dat alle voorraden vol zitten en bijna alle olie tankers als opslag gebruikt wordt dus als er een deal komt heeft het voor nu geen nut want er is geen vraag naar vanwege covid pandemie deze deal is niet voor opec maar voor de schalie winning in de vs of er uberhaupt een deal komt is de vraag want schalie velden kunnen door deze deal wel hun tenten gaan sluiten en zoals gewoonlijk de bluf van trump import heffingen het is moeilijk te zeggen wat er zich gaat afspelen