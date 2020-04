Zelfs Takeaway merkt iets van de coronaviruscrisis.

Niet veel, dat wel en het concern levert verder weer indrukwekkende groeicijfers af, vooral in het zo belangrijke Duitsland.

FastNed begint de stilte op de wegen te voelen:

09 Apr - 07:32:51 [RTRS] - FASTNED BV - EARLY MARCH COVID-19 MEASURES CAUSED A SIGNIFICANT REDUCTION IN ROAD TRAFFIC, HAVING A CONSIDERABLE IMPACT ON MARCH VOLUMES

09 Apr - 07:33:25 [RTRS] - FASTNED BV - WE POSTPONED PART OF OUR PLANNED CAPITAL EXPENDITURES TO BE ABLE TO MAINTAIN AN (INCREASED) MINIMUM CASH BUFFER WELL INTO 2021, BASED ON CURRENT PROJECTIONS - CEO

En hier is Air France-KLM, oef:

Het goede nieuws zijn de afvlakkende coronaviruscurves, het slechte nieuws zijn meer zieken en doden en een wereld die volkomen op slot zit. Premier Boris Johnson zou aan de beterende hand zijn.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/MBuSyn4ZEm — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Dan wat het belangrijkste nieuws item moet worden vandaag, een olie-akkoord. Tegen het slot gisteren liepen de koersen hard op, want Rusland zou een compromis willen sluiten. Intussen zijn we een nachtje verder en.. Reuters:

Saudi Arabia and Russia have signalled they could agree to cuts but only if the United States and others outside a group known as OPEC+ chip in. Washington has pushed back, saying U.S. drillers have reduced output for economic reasons, and that it had no plans to orchestrate further cuts.

Russia, Saudi to debate #oil output cuts, but their efforts to address the slump in prices wrought during the coronavirus pandemic have been complicated by mutual animosity and the reluctance of the United States to join the action https://t.co/aAMsNKSWtG pic.twitter.com/OyVfh0l2MI — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Over naar de bescheiden hoger openende futures. Olie staat hoger, maar verder zijn er geen bijzonderheden. Alles blijft vrij dicht bij huis. Het valt mij allemaal nog ruim mee dat de AEX met een vijf, gezien alle ellende en dramatische cijfers. Bovendien maakt de Fed zich zorgen dat we langzaam en broos herstel krijgen.

Verder nog iets? De Amerikaanse rente zakt nu twee basispunten en de Duitse verroert nog geen vin. Zet in ieder geval uw wekker op 14:30 uur, jobless claims VS. Consensus: 5,25 miljoen...

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:43 Moeder Thuisbezorgd.nl voert orders op dankzij coronavirus

07:39 Passagiersstroom KLM droogt op door coronacrisis

07:37 'Saudi's stappen in grote Europese oliebedrijven'

07:26 Nederlandse industrie produceerde minder in februari

08 apr Moody's overweegt kredietverlaging Wereldhave

08 apr Wall Street stijgt fors op hoop oliedeal

08 apr McDonald's ziet verkopen dalen en schrapt vooruitblik

08 apr Frankrijk verwacht 'enorme steun' te geven aan Air France

08 apr Federal Reserve zag noodzaak voor krachtig optreden

08 apr Zoom komt met nieuwe veiligheidsopties

08 apr Wall Street zet opmars voort

08 apr Verenigde Staten kopen beademingsapparatuur van Philips

08 apr Fiat voor benoeming financieel directeur Ahold

08 apr Stern rekent op meevaller en schikt subsidiezaak

08 apr Prosus kan gevolgen coronacrisis nog niet inschatten

08 apr Holland Colours nomineert nieuwe financieel directeur

Analistenadvies luidt als volgt en heeft soms de financiële analist van Credit Suisse strafcorvee? Dik hout dit. Nou nou, de here aardappels rollen al weer vroeg door de kelen: de (tegenwoordig ook letterlijk) groengelen van ABN Amro permitteren zich een koersdoelverlaging voor De Keukinklijke.

ABN Amro: naar €10 van €17 - Credit Suisse

Aegon: naar €4 van €5,40 - Credit Suisse

ASR: naar €28 van €37 - Credit Suisse

ING: naar naar €6,50 van €11 - Credit Suisse

NN: naar €28 van €37 - Credit Suisse

Royal Dutch Shell: naar €17 van €19 - ABN Amro

De AFM meldt deze shorts en lieve help, wat een waslijst.

De agenda met weer jobless claims en die consensus ziet u goed:

08:00 Just Eat Takeaway Q1 trading update

08:00 Vervoercijfers Air France-KLM mrt

08:00 VK industriële productie feb 0,2% MoM

13:30 Bijeenkomst ECB-leden

14:30 VS inflatie PPI mrt -0,3% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims 5,25 miljoen

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 95,0

En dan nog even dit

VS BBP dit jaar -4 à -5%, denkt de Fed:

Bruut:

Starbucks sees 47% drop in second-quarter earnings on coronavirus hit https://t.co/kL5DKu6hlm pic.twitter.com/3HLAAQSmK9 — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Credit Suisse halveert het dividend:

UBS expects first-quarter profit of around $1.5 billion https://t.co/nKRwpdsC09 — Bloomberg (@business) April 9, 2020

Ja, hele fabrieken stil. Wat een ramp is dit.

Automakers push to reopen plants with testing and lots of masks https://t.co/UY3DIwBicE pic.twitter.com/flsDVjbIZM — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Zal voor de hoofdprijs zijn:

Zoom hires ex-Facebook security chief Alex Stamos as safety and privacy concerns about its fast-growing video-conferencing app drive a global backlash, including a move by Google to ban the desktop app https://t.co/6wDkHzec0z by @Tech_Correspond @AkankshaRanaa @StephenNellis pic.twitter.com/7XT6ZWL8xh — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Hoeveel heeft Netflix er ook alweer?

Streaming service Disney+ crosses 50 million paid subscribers globally https://t.co/aMtIUBncd8 pic.twitter.com/4EJEy3zgnH — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Eerlijk gezegd geen idee van deze markt:

Meanwhile in #China! The 10-year bond #yield has hit new lows. Now below 2.50%... pic.twitter.com/8AkvCuWLG4 — jeroen blokland (@jsblokland) April 8, 2020

Prima te financieren, dus geen probleem?

Bloomberg Economics expects largest US deficit since WWII. Tax cuts & spending measures already announced will result in budget deficit >$2.4tn this year; upcoming measures are likely to push that toward $3.5tn, or 16% of GDP, easily largest as a share of the economy since 1945. pic.twitter.com/5A7hLkLXLk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 8, 2020

Stiekem hopen op een wonder:

Safety concerns over vaccine for coronavirus still remain, says expert https://t.co/HrjNkQeEPv — CNBC (@CNBC) April 9, 2020

Verrassend?

Even as coronavirus cases rise in their countries, several G-20 leaders are enjoying a bump in their approval rating https://t.co/tvRUTlbX8m via @BW — Bloomberg (@business) April 9, 2020

Iemand in voor een out of the blue gokje?

With Bernie Sanders dropping out, betting markets have Andrew Cuomo and Hillary Clinton next in line after Biden...https://t.co/NURnfNsajR pic.twitter.com/SxqsmeP3mH — Charlie Bilello (@charliebilello) April 8, 2020

Oh nee!

Europe’s toilet paper supply is under threat due to border jams https://t.co/eP2GPvbFjg pic.twitter.com/ZOZT3HdKsH — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.