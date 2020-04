TA: Herstel intact

Het uitblijven van nieuwe negatieve verrassingen zorgt ervoor dat de beurzen hun herstel langzaam kunnen voortzetten. Bedrijven publiceren tussentijdse updates over het afgelopen kwartaal, maar laten een nieuwe outlook voor de rest van het jaar vaak achterwege.

Er is te veel onzekerheid over de economische gevolgen van de coronacrisis, zeker nu ook nog niet duidelijk is wanneer de maatregelen zullen worden opgeheven. Financiële tegenvallers zijn door de koersval in maart al ingeprijsd, waardoor de reactie op de gepubliceerde kwartaalcijfers nu vaak mild is. De vraag is echter wat er nog gaat komen.

AEX

De Nederlandse beurs blijft per saldo omhoog kijken. De AEX-index is opwaarts uit de stijgende driehoek gebroken, waarmee ruimte vrijgekomen is voor een herstel richting 528,68. Hier ligt de bovenkant van het koersgat van begin maart, wat nu het eerste richtpunt is.

Rond dit niveau wacht ook de onderkant van de oude, afgebroken, stijgende trend vanaf 2009. De kans is groot dat de beurs vanaf dat punt weer een stap terug zal moeten doen.

VS

De brede Amerikaanse aandelenbeurs, de US 500-index, herstelt ook langzaam verder, maar echte overtuiging lijkt te ontbreken. De index is op weg naar de oude bodem van oktober vorig jaar die rond 2.855 punten nu het eerste richtpunt is.

Mocht de index dit punt bereiken dan zal ongeveer 50% van de recente koersdaling goed zijn gemaakt. Het is aannemelijk dat de index daarna weer wat terrein zal moeten prijsgeven.