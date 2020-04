Slotcall: Over en uit

Voor het eerst sinds een lange tijd hebben we er weer een rustige beursdag op zitten. De AEX opende ongeveer 1% in het rood, maar perst er op het slot nog een kleine winst van 0,2% uit.

Deze plus wordt veroorzaak door belangrijk nieuws aan het einde van de handel. Bernie Sanders stapt immers uit de race. Een opluchting voor Wall Street, want het was niet bepaald de meest marktvriendelijke kandidaat.

BREAKING: Bernie Sanders suspending presidential campaign. https://t.co/wVemDcEBgN — CNBC Now (@CNBCnow) April 8, 2020

Diverse media zeiden vanochtend nog dat de licht negatieve stemming kwam doordat de eurogroep nog geen akkoord heeft bereikt voor een noodpakket voor de zuidelijke eurolanden. Dat valt echter te betwijfelen, aangezien deze landen zeer goedkoop kunnen lenen bij de Europese Centrale Bank.

Neem bijvoorbeeld Italië dat in een diepe crisis verkeert. Dit land kan, ondanks de gigantische staatsschuld, gewoon lenen tegen 1,8%. Dat was in tijden van de schuldencrisis echt anders. Toen liepen de rentes op tot 8 a 9%. Nu is de situatie compleet anders. Gevolg is dat de spread tussen de Nederlandse- en Italiaanse rente fors is gedaald.

Verhip, heb #Nederland-#Italië in mn data zitten, hier 10jr spread Den Haag en Rome. Tot EU crisis 10jr terug waren er amper rente spreads EU en euro. Anyway, verschil is wel es groter geweest. En het is wel AAA vs BBB #AEX pic.twitter.com/snha2FXCRn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 8, 2020

Waarschijnlijk bleven we het grootste deel van de dag wat achter, omdat Wall Street gisteren op het slot alle winst uit handen gaf. En die kater moesten wij nog verwerken. Voor de rest is er vrij weinig nieuws. De agenda is vrijwel leeg voor vandaag. Het is simpelweg wachten op de uitkomst van de OPEC-vergadering van morgen.

De olieprijs en de koers van Royal Dutch Shell (-1,8%) gaan morgen dus zeker in beweging komen. Het is voor oliebeleggers te hopen dat de hoge heren tot een akkoord komen, want anders krijgt de prijs van het zwarte goud wederom een flinke dreun te verwerken. In het vernieuwde liveblog houden we u hier morgen van op de hoogte.

Ahold coronaproof

Ahold (+0,0%) kwam gisteren nabeurs met een positieve omzetwaarschuwing langs. Met name in Amerika was het afgelopen maand hamsteren geblazen. Joe Sixpack koos in plaats van de McDonald's voor de supermarkt in het dorp.

Goed nieuws voor Ahold, want de omzet in Amerika steeg in maart met 34%. Dat zijn cijfers die we eerder bij Amazon zouden verwachten en bepaald niet bij een 'gewone' supermarktketen. De Amerikaanse markt maakt voor 60% deel uit van de totale omzet van Ahold, waardoor de opbrengsten in het eerste kwartaal met maar liefst 15% opliepen.

De koerswinst van 0,04% valt vandaag een beetje tegen, maar waarschijnlijk hield de markt al rekening met dergelijke groeicijfers. Daarnaast moet de supermarktketen extra maatregelen treffen om te voorkomen dat het virus zich in de winkels verspreidt. Gevolg is dat de kosten ook oplopen.

Desalniettemin geven de cijfers voor de IEX Beleggersdesk aanleiding om het koersdoel te verhogen. Wat ons koersdoel precies is, leest u in het onderstaande Premium artikel.

Rentes

Vandaag valt er vrij weinig te beleven in de wereld van het tienjaars staatspapier. De Italiaanse rente loopt vier basispunten op naar 1,64%, maar dan hebben we het wel gehad.