Vergeet u de fantasie in de markt niet?

Dit dus. Vergeet u bij alle cornonaperikelen niet dat er onderliggend enorm veel (technologische) fantasie in de markt zit. Zoals bijvoorbeeld 5G.

Misschien wordt dat wel instant hit, juist omdat nu iedereen en alles zich richting het web haast, omdat het wel moét. En de mogelijkheden zijn ongekend.

Verder staat alles misschien op hold, maar ook thuis wordt er nu hard gewerkt aan inderdaad 5G, artificial intelligence, energietransitie, automotive, duurzaam en klimaat en ga zo maar door. En dat de héle wereldwijde FC Farma plus Fuji Films (?!) nu los is op corona gaat zeker (onverwachte) spin-off met zich mee brengen.

Dit is de beste crisis ooit, schreef ik mede om deze redenen een paar weken terug op deze site. Juist of niet, dat leert de toekomst, maar het is zeker een van mijn beste gelezen stukken ooit. Nogmaals: de titel is natuurlijk puur uit beleggingsoverwegingen, zeker niet uit humanitaire. Ik heb ook ouders van 89, hoor.

Ik vind het nog steeds, juist omdat dezer crisis eens niet haar oorsprong in economie, beurs of financiële wereld vindt. Ja, de markt voelt misschien eng en unheimisch, maar dat is altijd zo als de kansen het grootst zijn. Of springt u pas weer op de trein als die op volle snelheid rijft en het goed voelt, maar misschien verkeerd is?