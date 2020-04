Video: Ahold en de Amerikaanse hamsterwoede Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Beurs vandaag

Sterke cijfers van Ahold Delhaize, een van de weinige aandelen die de huidige crisis goed doorstaan. In een actuele video gaat Nico Inberg in op de redenen achter de groei. De sterke positie van Ahold in Amerika lijkt het bedrijf nog een extra steuntje in de rug te geven. Meer video's van Nico Inberg en IEX? Abonneer u op ons Youtube-kanaal Lees hier het actuele advies op Ahold van de IEX Beleggersdesk

Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.