Wat beleggers weten dat artsen niet weten

Artsen noch beleggers " weten" het...…



Zowel artsen als beleggers " weten" het.....



Zelf was ik 42 jaar lang huisarts.



BEIDE constateringen zijn juist. Het gaat namelijk uit van welke maatschappijvisie en welke levensvisie je hebt.



DEZE pandemie laat langzaam maar zeker duidelijk zien dat er verschillende maatschappijvisies zijn EN verschillende levensvisies.



Het is al iets als je daar rustig met elkaar over kunt praten ZONDER elkaar af te maken als zijnde onnozelaars, onwetenden, dommeriken etc. etc.



Overal zijn ( uiteenlopende) keuzes gemaakt en voor iedere keuze zijn een reeks argumenten te bedenken.



NU hebben WIJ gekozen voor een lockdown, want je moet nu eenmaal met elkaar een keuze maken.



Bij een opleving eind herfst 2020 kiezen we wellicht voor niet teveel doen en de boel de boel laten. Het is allemaal een keuze die natuurlijk wel het gemakkelijkst te maken is als je er zelf niets onder lijdt.....



Peter