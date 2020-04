BeursVandaag: Glas halfvol of halfleeg

De headlines rollen net binnen, Heineken heeft ook last van corona en moet helaas de guidance 2020 in de kliko deponeren.

Goedemorgen, #Heineken trekt ook verwachtingen 2020 in, meldt krimp in Q1 en verwacht erger in Q2. Er staat niets over het dividend #AEX pic.twitter.com/nVDSfEGbZi — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 8, 2020

De toiletpapierhausse om het een naam te geven? Van gisteravond, prachtige cijfers - vooral VS nota bene - van Ahold Delhaize in Q1, dat outlook en dividend handhaaft. Het succes stijgt het concern niet naar het hoofd en houdt een slag om de arm voor de rest van het jaar.

Wereldhave had nabeurs, na een meer dan fameuze tweedaagse rally nota bene, iets anders te melden over het dividend, helaas. Helemaal weg. Droog brood dit.

Dan deze cijfers: Wuhan is weer open, maar verder is er weinig hoopvol nieuws. Hongkong en Singapore trekken de teugels zelfs aan, noodtoestand in Tokio en hoewel in het westen de curves afvlakken, neemt het aantal zieken en doden toe. Goldman Sachs denkt dat de Japanse economie dit kwartaal 25% krimpt.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/LyM7nuF7Wj — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

Het lijkt er nu op dat de AEX mogelijk weer een dagje met 500 gaat stoeien. Vreemd hoe dat werkt in ons beleggers- en handelshoofd. Eerst keken we vol ongeloof en afgrijzen toen hoe de AEX door 500 speerde en nu kijken we vol ongeloof toe hoe 500 terug op het bord is. Zeg maar of dat ook vol afgrijzen is.

De futures laten zo ongeveer de rustigste uitslagen in anderhalve maand zien, na ook al een nul voor de komma op Wall Street gisteren. Eén ding, zet die AEX 600 even uit uw hoofd. Neem dat niet als richtpunt. Aandelen zijn nu amper uit te rekenen, maar straks maken we nieuwe sommen onder ander omstandigheden.

Het kan zijn dat er dan andere maatstaven en waarderingen gelden - denk alleen aan die dividenden - dan we de laatste jaren gewend zijn geraakt en daar kunnen ook andere AEX standen bij horen, dan we gewend zijn. Kan, hoeft niet, maar staar u niet blind op 600, zoals mijn generatie dat destijds en nog met 700 doet.

Helaas, ik kan zo gauw niks vinden op de networks over al dan geen Opec- of Rusland-SA meeting morgen over olie. En aan de prijs te oordelen is er weer nieuws? De Amerikaanse rente daalt één basispunt en de Duitse vijf. De Zwitserse stijgt echter negen en noteert boven de Duitse: -0,25% versus -0,36%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met BAM, AND, Brill dat de cijfers 2019 iets naar beneden bij stelt en NXP geeft een 3,5% omzetwaarschuwing:

07:58 Top URW levert deel salaris in tijdens coronacrisis

07:57 Fitch zet kredietbeoordeling ArcelorMittal op junk om corona

07:35 Pharming vraagt aandeelhouders niet naar vergadering te komen

07 apr Ook Levi Strauss trekt jaarprognose in

07 apr Eerdere winsten op Wall Street volledig verdampt

07 apr Uitgever Brill stelt jaarcijfers bij

07 apr Chipmaker NXP snijdt in prognoses om coronacrisis

07 apr AND wil fiat aandeelhouders voor nieuwe financieel directeur

07 apr Wall Street zet opmars voort

07 apr Lufthansa krimpt vloot in vanwege coronacrisis

07 apr Ahold Delhaize voorziet flink hogere kwartaalomzet dankzij corona

07 apr Holland Colours ook niet immuun voor coronacrisis

07 apr Britse dochter BAM zet meer dan 400 medewerkers op straat

07 apr Wereldhave zet een streep door slotdividend 2019

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar €25,50 van €22 - Jefferies

Randstad: naar €38 van €46,50 - JP Morgan

Únilever: naar hold van reduce en naar €44 van €47 - HSBC

De AFM meldt deze shorts en dat zijn alleen de usual suspects der usual suspects dit keer:

De agenda, hoe zat het ook alweer met die aandeelhoudersvergaderingen?

14:00 Ahold AvA

14:00 Alfen AvA

14:30 SBM Offshore AvA

16:30 Olievoorraden

En dan nog even dit

Uit Washington:

President Trump said he was looking into putting a hold on the U.S. contribution to the @WHO, claiming ‘they've been wrong about a lot of things’ related to the coronavirus and accusing it of being too China-centric pic.twitter.com/whkUDJ743w — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

Er zijn meer Jort Kelders, zeg maar:

Impossible dilemma? World watches Italy as businesses plead to return to work https://t.co/bhLlPijIBY pic.twitter.com/swZHvUJLw8 — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

Jeuj:

Toe maar:

Amazon to suspend delivery service competing with UPS, FedEx https://t.co/LTBfpVG0PM Follow our live blog for the latest updates on the coronavirus: https://t.co/lzLrXvKQcD pic.twitter.com/VDjYNmajG3 — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

Ook Tesla:

Tesla to furlough all non-essential workers and implement salary cuts during a shut down of its U.S. production facilities because of the coronavirus outbreak https://t.co/1wVuApHQCi by @TinaBellon pic.twitter.com/Netc07Qdgl — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

En Silicon Valley:

Aggressive restrictions notably slow coronavirus in California tech hub https://t.co/U45f3PPKpv pic.twitter.com/xR8LMbdbnP — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

Net als Shell en de ander majors, slecht voor de SBMO's en Fugro's van deze wereld:

Exxon Mobil to slash capital spending by 30% due to a drop in demand and prices pic.twitter.com/Perkmk5SoI — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

Zo!

#Airbnb paying more than 10% interest on $1bn financing announced Mon. The sharing economy company is a big loser of the consequences of corona pandemic like WeWork. Social distancing could have a lasting impact on the business models of the sharing econ. https://t.co/WdBfTScN5S pic.twitter.com/ZAhJoyfqxD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 7, 2020

Nou ja zeg:

#Switzerland has lost its long-held position as the economy w/world’s lowest borrowing costs. Swiss bond yields have shot higher than those of Germany for 1st time in yrs as SNB's response to Coronscrisis less aggressive than efforts by ECB or Fed. https://t.co/3WFSPPCtd6 pic.twitter.com/h1zPbrotW8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 7, 2020

Verhip! Ja, wat vinden we hier van?

CEOs ditching dividends should consider their pay, investors say https://t.co/zpuc37hQL4 — Bloomberg (@business) April 8, 2020

Aandelen?

Ray Dalio thinks there are better assets to hold than cash as central banks print money and keep interest rates low https://t.co/25iNFl5ZAZ — Bloomberg (@business) April 8, 2020

Oh:

Former Fed chief Bernanke sees bad year, no quick recovery https://t.co/2tjsK73fgF pic.twitter.com/yDR82BRzSK — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

Is de markt zelfs niet nog veel duurder dan dat met al die omzetten en winsten die nu worden gedecimeerd? Niettemin is beleggen vooruitkijken:

“Market back to peak multiples”



Via Credit Suisse pic.twitter.com/Eo8HXeMtyP — Jonathan Ferro (@FerroTV) April 7, 2020

Zucht:

De afsluiter, wat een rit, hé?

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.