TA: Onrust ebt weg

Is het onzin als ik schrijf:



Trump roept steeds dat hij het al lang de ernst van corona inzag en daarom de grenzen dicht gooide voor de Chinezen. Ik zeg: die genzen dicht was slechts een corona-voorwensel om de kracht bij z'n handelsoorlog met de Chinezen te zetten. Achteraf heeft dit niet verkeerd uitgepakt maar sec-corona is het nooit geweest. In die tjd was het vooral hoax, just the flu bro, everything under control etc...