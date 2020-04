TA: Onrust ebt weg

De Nederlandse paniekbarometer, de VIX index, zakt wat terug. Hiermee ebt de onrust uit de markt weg.

De AEX noteert nu 21% onder het high van medio februari rond 632,12 punten. Op het dieptepunt medio maart rond 386,60 punten bedroeg de daling zelfs bijna 40%.

Daling ging snel

Nu we toch terugkijken, in de afgelopen 20 jaar hebben we al meerdere crashes meegemaakt. Die van 2020 valt niet op door de omvang, maar wel door de snelheid van de daling.



Als we de grootste dalingen van de Nederlandse beurs in de afgelopen 35 jaar op een rij zetten (de grootste daling bovenaan):

Tussen september 2000 (703) en maart 2003 (217) is de AEX index 69% gedaald (binnen 30 maanden).

Tussen juli 2007 (563) en maart 2009 (195) is de AEX index 65% gezakt (binnen 22 maanden).

Tussen augustus 1987 (omgerekend 130) en november 1987 (omgerekend 68) is de EOE index 48% gedaald (binnen 4 maanden).

Tussen 17 februari 2020 (632,12) en 16 maart 2020 (389,60) is de AEX index ruim 38% gezakt (binnen 5 weken).

Wat opvalt is dat de recente felle daling pas op de vierde plaats staat.



De onrust onder beleggers ebt langzaam wat weg. De lichte terugval van de Nederlandse paniekbarometer (VIX-index) wijst daarop. De kou is echter nog niet helemaal uit de lucht, want de VIX blijft relatief hoog.

Desondanks verbetert het sentiment, zeker nu de AEX recente toppen heeft gebroken.

AEX-index

De Nederlandse beurs heeft de oude stijgende trend hervat nu een voorgaande koerspiek is doorbroken. Hiermee is een verbetering opgetreden.

De opwaartse fase zet zich voorzichtig voort, met aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 528,68 punten (de gap van 6 maart, binnen het rode cirkeltje).

De steun ligt rond 409,23 punten (de bodem van 24 juni 2016).





Paniek ebt weg

De Nederlandse paniekbarometer, de VIX-index, zakt wat terug van een extreem hoge stand. De onrust onder Nederlandse beleggers droogt langzaam op.

De kou is echter nog niet helemaal uit de lucht, want de VIX noteert op een relatief hoog niveau.

