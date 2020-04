Slotcall: Bullmarket een feit

De AEX sluit op een relatief rustige beursdag 2,1% in het groen en dat betekent dat we alweer in een bull market zitten. De bodem werd met een stand van 404,10 punten gezet op 18 maart. Sindsdien zijn we in Amsterdam 24% opgelopen.

De exacte definitie van een bull market is dat de hoofdindex op slotkoersbasis meer dan 20% hoger is gesloten dan de laatste bodem. Hieraan is nu voldaan. Of die bodem nu daadwerkelijk is gezet, blijft natuurlijk de one million dollar question, Gelukkig is het sentiment sterk verbeterd.

Dat geldt nog niet voor de economische cijfers, maar op het moment dat landen de boel voorzichtig open gooien, kan het hard gaan. Vandaag zien we vooral dat de afgestrafte aandelen het hardst omhoog speren. Winkelvastgoed, staalaandelen en de enige beursgenoteerde sportschoolketen van Nederland staan flink in de lift.

Daarentegen blijven anticyclische aandelen zoals Galapagos (-2,8%) ,Relx (-1,8%) en Unilever (+0,7%) wat achter. Kortom, het is risk on op de financiële markten.

Als Bloomberg het zegt, dan is het zo toch zo? https://t.co/EyCMFzvNL4

Gefeliciteerd, oa S&P 500 (#SPX), #DAX én #AEX zitten na een #bearmarket v twee hele weken, weer in #bullmarket Waarom twijfel? Er zijn nogal wat definities in omloop https://t.co/SjUQgxLID1 pic.twitter.com/c5LEcm7eIA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 7, 2020

Air France-KLM +4%

Het is bijzonder dat Air France-KLM (+4,0%) vandaag zo goed blijft liggen. Topvrouw Anne Rigail heeft gezegd dringend staatssteun nodig te hebben. Nu alle vliegtuigen op de grond staan, vliegt het geld er met bakken tegelijk uit.

Daarom is de kaspositie van €6 miljard volgens het management ontoereikend. Er wordt met de Nederlandse- en Franse overheid gesproken over een garantiestelling, zodat Air France-KLM waarschijnlijk voor zo'n €6 miljard aan extra kredieten kan afsluiten met de banken.

Probleem is alleen dat deze nieuwe schulden ooit nog afbetaald moeten worden. Aangezien Air France-KLM in de goede jaren al nauwelijks iets verdient, wordt dit een hele kluif. Op dividend hoeven beleggers de komende tijd dus niet te rekenen. Dit zijn belangrijke redenen waarom de IEX Beleggersdesk niet zo enthousiast is over het aandeel.

Rentes

Het is niet alleen risk-on op de aandelenmarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier speren omhoog. De Nederlandse rente stijgt maar liefst 9 basispunten naar -0,07%.