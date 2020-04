BeursVandaag: Die dekselse beurs

Wie o wie melden zich nu voorbeurs?

Alles prima hier zegt IMCD, maar Kendrion trekt het dividendvoorstel in. Twee woorden verder over die update: Duitse auto-industrie... TomTom stelt de aandeelhoudersvergadering uit.

07 Apr - 07:01:32 [RTRS] - IMCD NV - DID NOT OBSERVE A MATERIAL ADVERSE IMPACT

07 Apr - 07:44:11 [RTRS] - KENDRION NV - WITH DECISION BY MOST CAR MANUFACTURERS TO TEMPORARILY DISCONTINUE PRODUCTION, CO OBSERVES NEGATIVE IMPACT ON REVENUES, ORDER INTAKE IN EUROPE AND U.S. FOR ITS AUTOMOTIVE BUSINESS GOING FORWARD

07 Apr - 07:31:43 [RTRS] - KENDRION NV - PROPOSAL FOR PAYMENT OF DIVIDEND WITHDRAWN AS A PRECAUTIONARY MEASURE TO PRESERVE CASH POSITION

De bekende cijfers weer met Wuhan dat op het punt staat weer open te gaan. China kent ook geen nieuwe gevallen. Het is ook wat de markten drijft nu, zeggen de networks: afvlakkende curves en Oostenrijk en Denemarken gaan weer een beetje open. Japan staat echter op het punt de noodtoestand af te kondigen.

En ja, de Britse premier ligt op intensive care

Internationaal is dit nu het belangrijkste nieuws, Samsung heeft een Q1-update en staat nu +1,8% (Kospi +1,4%):

Er zijn bullishe (kopende insiders bijvoorbeeld) en bearishe signalen (economische data...), maar de markten kiezen vooralsnog voor de stier. De AEX heeft zelfs 500 in het vizier, zoals het nu lijkt. De rally op Wall Street, nota bene temidden van uitbreidende corona-ellende in de VS, was de op achttien na beste ooit.

Verder ziet u de dollar verzwakken en olie is niet meer te volgen. Gaan Rusland en SA nou wel of niet praten, maar dan weer zonder VS en Canada, of gaat het in Opec-verband? Donderdag moet het gebeuren, of is dat ook al weer veranderd? Gelet op al deze verwarring, zal het in inderdaad in Opec-verband zijn?

De volatiliteit loopt langzaam terug en zowel de Amerikaanse, Duitse als onze rente staan nu vier basispunten hoger. Risk-on dus.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met onze CPI (inflatie) over maart die op 1,4% uitkomt op jaarbasis:

08:07 Prijzen voor consument minder hard gestegen

08:06 Productie Duitse industrie licht gestegen in februari

08:06 Kendrion trekt dividendvoorstel in

07:51 TomTom stelt aandeelhoudersvergadering uit

07:50 Alfen haalt nieuwe opdracht Vattenfall binnen

07:28 IMCD komt eerder met handelsbericht, stelt jaarvergadering uit

07:27 Pershing Square gaat eigen aandelen inkopen

07:26 Samenwerking Wolters Kluwer en Vizor Software

07:25 Aperam haalt financieel directeur bij Thyssen

06 apr Investeerders steken miljard dollar in Airbnb

06 apr Wall Street toont krachtig herstel

06 apr 'IMF komt vanwege coronacrisis met kortlopende dollarleningen'

06 apr 'Aegon kijkt naar Chinese markt voor vermogensbeheer'

Analistenadvies luidt:

ArcelorMital: naar $24 van $29 - Credit Suisse

Heineken: naar €90 van €100 (buy) - Jeffereies

IMCD: naar €60 van Ç75 - HSBC

Philips: naar €33,90 can €43,10 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts met per saldo toch geen afname voor Wereldhave:

De agenda:

08:00 Duitsland industriële productie feb -1,0% MoM

En dan nog even dit

Beterschap Mr. Prime Minister:

Factbox: Reaction as UK PM Johnson moved to intensive care https://t.co/kQuommhjcx pic.twitter.com/ZOi8i5uMMh — Reuters (@Reuters) April 7, 2020

Toe maar:

Japan set to announce coronavirus emergency, finalise near $1 trillion stimulus https://t.co/erDdxDCY2o Follow the latest news on coronavirus with our live blog: https://t.co/H3MnlamAfZ pic.twitter.com/DIWPGH4bB2 — Reuters (@Reuters) April 7, 2020

Dat belooft niet veel goeds voor de omzet van Alphabet en Facebook?

Major multinationals are postponing ad campaigns and slashing marketing budgets, new report finds https://t.co/jCl56g4toj — CNBC (@CNBC) April 7, 2020

Dat valt mee of tegen, oordeel zelf maar:

S&P 500 firms will likely slash buybacks by half, Goldman says https://t.co/o7bLH77B78 — Bloomberg (@business) April 7, 2020

Charlie weet weer precies de score van gisteren te plaatsen:

The Dow was up 7.73% today, the 19th largest daily gain in history (Dow started in 1896). $DJIA pic.twitter.com/A7B1xVUj3S — Charlie Bilello (@charliebilello) April 6, 2020

Van gisteren al:

In his widely read annual letter to shareholders, JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon said, he sees a 'bad recession' and warned the bank might consider suspending its dividend if the financial crisis deepens https://t.co/LZ3Tn95VoX pic.twitter.com/ifmtkfBuPA — Reuters (@Reuters) April 7, 2020

Bond-mania:

Good morning from #Germany, whose main creditor is the #ECB. ECB’s Total Holdings of German govt bonds have hit fresh high at €533bn. BUT Measured by all govt bonds purchased, German share has fallen to 23.6% which is well below cap key of 26.4%. Italy’s share has risen to 16.9% pic.twitter.com/xzEacXszIN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 7, 2020

Nog meer nieuws uit Duitsland, Donnerwetter:

Deutsche #Industrieproduktion wird massiv sinken - ifo-Index der Produktionserwartungen ist im März von +2,0 auf -20,8 Punkte abgestürzt. ???? https://t.co/kFocQRIF23 — ifo Institut (@ifo_Institut) April 7, 2020

Haha, zelfs de Zwitsers blunderen wel eens:

The Swiss had a pandemic stockpile of alcohol. They got rid of it in 2018 https://t.co/Yfnq0Q35Yl — Bloomberg (@business) April 7, 2020

Goede vraag en ik gok dat we op de beurs dit probleem, zoals bijna áltijd, inruilen voor weer een nieuw:

So how does this end? https://t.co/7Z9nT9mfs5 — Bloomberg (@business) April 7, 2020

Ook hier in Amsterdam zo lekker rustig op straat, politie die eens optreedt, ofwel we gaan ook nog wel eens nostalgisch terugdenken aan de crisis?

Clear skies and crisp air quality in Beijing as pollution levels plummet pic.twitter.com/WStTYGFTsi — Reuters (@Reuters) April 7, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.