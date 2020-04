TA: Nipte uitbraak

Tussen het geweld van alle beurzen was het opvallendste bericht vorige week dat het beleggersvertrouwen naar laagste punt in 17 jaar was gedaald. De IEX Bull/Bear Indicator is volledig onderuit gegaan van 48,9 naar 43,2. Alleen exact 17 jaar geleden, begin april 2003, stond deze graadmeter nog lager.

Uiteraard ben ik in de koershistorie van de Nederlandse beurs gedoken. In april 2003 noteerde de AEX rond 275. Dat was overigens aan het einde van een stevige daling. Tussen september 2000 en maart 2003 is de AEX index 69% gedaald van 703 naar 217.

De extreem lage stand van deze indicator wijst niet noodzakelijk op een bodem in de markt. De Bull/Bear Indicator geeft vooral aan hoe het met het sentiment op dit moment is gesteld. Slechts 12% van de respondenten denkt dat de bodem op de aandelenbeurs al is bereikt. De volledige resultaten van de Bull/Bear Enquête vindt u hier.

Ondanks het lage beleggersvertrouwen lijkt het sentiment langzaam aan te trekken. De AEX is maandag nipt door de barrière van 482 punten gebroken. Deze uitbraak is niet overtuigend, aangezien de consolidatie van de afgelopen 6 sessies nog intact is (zie AEX grafiek hieronder). Ook andere beurzen, zowel in Europa als in de VS, zijn nog niet doorgebroken. Desondanks lijkt de Nederlandse beurs weer opwaarts te tenderen, zij het voorzichtig.

AEX breekt nipt uit

De Nederlandse beurs heeft de opmars hervat nu een voorgaande koerspiek nipt wordt doorbroken. Deze uitbraak is niet overtuigend, aangezien de consolidatie van de afgelopen 8 sessies nog intact is. Deze consolidatie is afgebakend met de twee blauwe lijntjes.

De opwaartse fase lijkt zich wel voorzichtig voort te zetten,richting weerstand 528,68 (gevormd op 6 maart). De steun ligt rond 409,23 (bodem van 24 juni 2016).

Euro Stoxx 50- index nog niet doorgebroken

Het Europese beursgemiddelde maakt een pas op de plaats, maar breekt wel uit de dalende trend. Nu moet nog de top van 26 maart rond 2.847,78 gebroken worden. Positief is de mogelijke eerste hogere bodem van 2 april rond 2.626,10.

