Slotcall: Bulls are back!

Afgelopen weekend kon ik niet vermoeden dat er zo'n mooie beursdag aan zou komen. Het bericht dat het aantal doden in New York lijkt af te vlakken, doet de markt goed. De AEX sleept er uiteindelijk een dikke plus van 3,9% uit.

Verder zien we ook dat het aantal nieuwe ziekenhuisbezoeken bij ons en in Italië afneemt. Het is nog te vroeg om te juichen, maar als deze trend doorzet, kunnen we voorzichtig denken aan een open-up. Op televisie wordt hierover al volop gediscussieerd.

Hans de Boer, voorman van werkgeversorganisatie VNO NCW pleitte afgelopen zondag bij het televisieprogramma WNL op zondag bijvoorbeeld om de boel eind april al open te gooien. Voor de meeste virologen komt dit echter nog te vroeg.

Wat hoop geeft, is dat Oostenrijk als eerste Europese land de maatregelen versoepelt. Het lijkt slechts een kwestie van tijd dat andere Europese landen gaan volgen. Als het bedrijfsleven weer voorzichtig op gang komt, dan kunnen economen de schade van de crisis beter berekenen.

Als we weten hoeveel het ons allemaal gaat kosten, dan zou het mij niet verbazen dat markten alweer over deze crisis heen gaan kijken. De beurs kijkt immers negen tot twaalf maanden vooruit. Maar goed, de beurs is op korte termijn natuurlijk niet te voorspellen. De Telegraaf is daar helaas nog niet van op de hoogte:)

Leuk plaatje @telegraaf, maar zijn beleggers niet gewaarschuwd voor daling, of dat r korting aan zat te komen???

Zucht. Beurs is niet te voorspellen, maar dat willen media gewoon niet snappen. En er was één expert die geen expert is die... ??https://t.co/SoN789JPxB #AEX pic.twitter.com/mx8xnJEeOW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 6, 2020

Als onze experts deze coronacrisis hadden zien aankomen dan was deze daling natuurlijk niet zo spijkerhard geweest. Als een crash op de beurs te voorspellen is, dan worden we met zijn allen slapend rijk. Helaas bestaat gratis geld op de beurs niet.

OCI +14,5%

De grote winnaar op het Damrak is OCI. De kunstmestproducent zegt dat het bedrijf tot nu toe weinig last heeft van de coronacrisis. Dit komt doordat de producten van OCI als essentieel worden gezien door de overheid, simpelweg omdat ze nodig zijn voor de voedingsindustrie.

De koers van OCI is dit jaar echter gehalveerd en dat leidde ertoe dat de nodige mensen binnen het management wat aandeeltjes goedkoop hebben ingeslagen. Hoewel, of ze goedkoop waren, blijkt natuurlijk pas achteraf.

#OCI En Sawiris heeft zich helemaal scheel gekocht afgelopen weken. https://t.co/BkelE0KwPQ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) April 6, 2020

Dit zijn berichten waar ik wel vrolijk van word.

The last time insiders bought so many shares in their company was in March 2009! This was THE buying moment of the Global Financial Crisis! This is the strongest buying argument I've seen in the past few weeks! pic.twitter.com/o5eWB7Fmr8 — Karel Mercx (@KarelMercx) April 5, 2020

Rentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn beperkt. Er is maar 1 grote uitschieter en dat is de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier dat maar liefst acht basispunten stijgt naar 0,66%. Echter nog geen yield waar de Amerikaanse President Donald Trump zich zorgen over zal maken.