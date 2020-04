Uranium: wederopstanding gestart?

quote: DeZwarteRidder schreef op 8 april 2020 11:02:

[...]

Dat klopt allemaal als een bus, maar er is gewoon veel te veel uranium en dat kan nog vele jaren duren.

[...]Dat klopt allemaal als een bus, maar er is gewoon veel te veel uranium en dat kan nog vele jaren duren.

Er is minder aanbod en meer vraag dan in 2007 toen Uranium zo'n 500 % hoger stond.Uranium wordt gewoon weer duurder, kan niet anders. Ook zal de ontwikkelde wereld massaal opnieuw in kern energie moeten stappen. Kan ook niet anders. De ontwikkelingslanden doen het al.Kijk naar het land met het domste energie beleid ter wereld: Duitsland. Die centrales gaan weer open over een aantal jaar. Mark my words.Eerst gaan ze nog dicht, dan worden ze vervangen door gas centrales (want wind en zon komen niet eens in de richting van de piekbehoeftes). Met die gascentrales gaat de CO2 uitstoot van Duitsland NOG verder omhoog dan hij nu al is. Ze halen hun eigen CO2 doel echt nooit op die manier. En dan gaan ze weer nadenken over hoe je ook weer voldoende en schone energie kunt omzetten. Ohja! Zoals de Fransen doen sinds de jaren 70 het grootste energie exportland van Europa! Met kern energie!durrrr.Nederlandje heeft overigens een van de smerigste energie omzettingen van Europa. Wij doen het voor een groot deel nog met kolencentrales. Nederlandje zal er misschien ook aan moeten geloven al zitten we al een tijd in politieke hoogtijdagen der achterlijkheid.