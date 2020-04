(AJK) Anekdotisch en puur eigen ervaring, maar toch. Iets minder bezoek en reacties op onze site en op Twitter idem dito. Zelf ben ik een maand lang werkelijk bestormd met nieuw aanwas, vragen, opmerkingen en vooral heel ongevraagd advies en visie :-) Ergo, de daling went en we zijn over de eerste schok heen. Eerste schok, daar zeg ik wat.

Dit is de theorie die weer is gebaseerd op vierhonderd jaar feiten. Van Tulpenmanie, via Souh Sea, 1929, Nikkei en Nasdaq tot misschien wel de AEX en andere indices nu. I.e.d.e.r.e. keer weer ziet het plaatje er zo uit. Het eerste herstel na een flinke klap heet ook wel de bull trap. Waarna... u ziet het. Duidelijk.

Vijfjaarsgrafiek, om te laten zien hoe snel en drastisch het coronavorus de beurs besmette. Zowel daling en weer herstel van de AEX verlopen extreem snel en stijl. Dit is vrijwel zonder weerga in de geschiedenis (normaal alleen bij obscure biotech en half-failliete penny stocks). En toch herkent u het mogelijke bull trap patroon.

En dit is Guy. Ik denk dat hij verwoordt wat wij allemaal denken, vermoeden, hopen, vrezen, of wat dan ook. De boodschap is in ieder geval duidelijk en u bent gewaarschuwd. Hoeft niet, maar volgens de historie en statistiek is er inderdaad kans dat er nog een trein voorbij dendert.