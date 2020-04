AEX: waar blijft tweede, definitieve klap?

Je moet het modelplaatje vergelijken met een periode van 10-15 jaar. Dus trek de lijn vanaf 2009. Dan zie je dat de eerste sell off in 2015/2016 was, een herstelletje van 520 naar 570 van 2 dagen zie je op dat plaatje niet eens terug.



De bulltrap valt straks bij zo ongeveer 510-520 en dan denken mensen als jullie dat we weer verder omhoog kunnen en boem, dan was dat de laatste top voor een echt lage bodem.



Het plaatje gaat overigens over de cyclus van smart money in een ontwikkeling zoals het internet en de internet bubbel. Het is niet van toepassing op een sociale of natuurramp. er is geen fase geweest waarin het slimme geld en de institutionals stukken rustig konden verkopen. Dat moeten ze nog steeds doen en is essentieel voor het gebruikte plaatje.



Nou hup, kopen kopen kopen!!