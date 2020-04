Een nóg zwartere én witte zwaan

Soms lijkt de beurs net het echt leven. Eerst onderschatten we de boel en daarna overschatten we, of andersom.

Neem het cornonavirus. Eerst haalde iedereen de schouders op, toen zou het paar maanden duren, nu zijn we al één of twee jaar kwijt volgens NRC en de volgende stap is dat we er nooit meer van af komen.

Het kan één tot twee jaar duren voordat het coronavirus is uitgebannen, menen wetenschappers die meedenken met het RIVM. Wat voor exit-strategieën zijn er voor een pandemie als deze? https://t.co/HZyb51FaRT — NRC (@nrc) April 6, 2020

Op de beurs lossen de meeste problemen zich altijd vanzelf op, of worden ze overstemd door een nieuwe voetzoeker, die voor het eind der tijden zorgt. Zo hoort u bijvoorbeeld niemand meer over brexit of de handelsoorlog. Misschien heeft Martien van Winden - die van deze grafiek - wel een mooie witte zwaan in de aanbieding.

De Spaanse griep verdween destijds als sneeuw voor de zon. Het zal toch niet? ?? pic.twitter.com/nWdSWX73Rk — Martien van Winden (@martienvwinden) April 6, 2020

Waarom ook niet? Always expect the unexpected tenslotte, zo zag begin januari niemand, maar dan ook niemand dit aankomen.