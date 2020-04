BeursVandaag: Tussen hoop en vrees

Welkom bij een nieuwe beursweek. Weer eens zien maar wat de de prijzen doen, want waarderingen zijn er even niet te maken.

Neem deze aandelen. ASR en NN zetten inderdaad net als Aegon het dividend op hold, op zeg maar verzoek van DNB. Fugro meldt zich ook met update. Het bedrijf opereert ook even compleet in het duister, maar zegt genoeg cash te hebben. Nu zijn deze drie fondsen al enorm afgekomen, maar hoe moet u ze nou waarderen?

De huidige AEX stand is daar ook maar een vrij lukrake prijs. Pas achteraf kunnen we beoordelen, als we alle precieze cijfers hebben, wat we nu aan het doen zijn. Gezien de enorme onzekerheden over omzetten en winsten denk ik dat aandelen nú strikt genomen heel erg duur zijn. De beurs kijkt alleen over corona heen?

Zo laveren we denk ik een beetje tussen angst voor een nieuwe uitglijder naar echt nare AEX-standen, maar ook angst om de boot of rijdende trein te missen.

05 Apr - 20:31:24 [RTRS] - ASR NEDERLAND- WILL TEMPORARILY POSTPONE ANY DIVIDEND PAYMENTS AND SHARE BUYBACK PROGRAMS

05 Apr - 20:33:29 [RTRS] - ASR NEDERLAND NV- INTENTION TO PAY REMAINDER OF 2019 DIVIDEND AND RESUME SHARE BUYBACK PROGRAM IN SECOND HALF OF 2020

06 Apr - 07:08:14 [RTRS] - NN GROUP NV - SO FAR WE HAVE WITNESSED NO MAJOR DIRECT IMPACT ON OUR OPERATIONS AND NN IS WELL CAPITALISED - CEO

06 Apr - 07:08:14 [RTRS] - NN GROUP NV - SO FAR WE HAVE WITNESSED NO MAJOR DIRECT IMPACT ON OUR OPERATIONS AND NN IS WELL CAPITALISED - CEO 06 Apr - 07:05:48 [RTRS] - NN GROUP NV - IT IS INTENTION THAT THIS DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS IS MADE IN SECOND HALF OF 2020

06 Apr - 07:01:20 [RTRS] - FUGRO NV - AT THIS STAGE, IMPOSSIBLE TO FORECAST MAGNITUDE AND DURATION OF IMPACT OF VIRUS AND OIL PRICE DEVELOPMENT GIVEN LIMITED VISIBILITY ON HOW THIS GLOBAL CRISIS WILL UNFOLD

06 Apr - 07:00:54 [RTRS] - FUGRO NV - CURRENT LIQUIDITY IS STRONG WITH OVER EUR 400 MLN IN CASH AND AVAILABLE FACILITIES

Hier nog een leuke casus: wat bent u bereid voor het aandeel Renault of Peugeot te betalen? En waarom, wat is uw sommetje?

"The situation is quite clear: We’re not getting any revenues because we’re not selling anything” -- Renault Chairman Jean-Dominique Senard https://t.co/iDbpSaw6Zp — The Wall Street Journal (@WSJ) April 6, 2020

Naar de actualiteit, er is nu hoop dat in Europa de pandemie over haar hoogtepunt heen is. Het heet dat de futures er flink hoger op staan. De Britse premier Boris Johnson ligt wel in het ziekenhuis (pond omlaag), Japan overweegt om morgen de noodtoestand af te kondigen en er is een New Yorkse tijger met het cornonavirus.

De laatste cijfers en ontwikkelingen weer:

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/ROBDrMGkqO — Reuters (@Reuters) April 6, 2020

Verder is er niet zo heel veel nieuws, maar de koersen hebben de lente in hun bol? Ziet er goed uit. Olie komt aangerend van -10% vannacht, want Rusland en SA halen aan en stoten af. Geen leien dakje dus. De Amerikaanse rente stijgt vijf basispunten en de Duitse twee.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:55 Online broker DeGiro verwelkomt meer klanten

07:53 Veon benoemt nieuwe financieel directeur

07:39 Alumexx wil branchegenoot overnemen

07:36 Fugro gooit prognose 2020 in de prullenbak door coronavirus

07:24 NN keert voorlopig geen dividend uit

06:57 Ook ASR schort dividend op na oproep DNB

05 apr Aandacht belegger gaat uit naar steunaanvragen VS en OPEC

04 apr 'Amazon zoekt naar coronatesten om personeel werkend te houden'

04 apr Economen voorzien opnieuw miljoenen nieuwe steunaanvragen VS

04 apr 'Vergadering OPEC en bondgenoten uitgesteld'

04 apr Tesla levert te midden van pandemie meer auto's af

04 apr Unibail haalt 1,4 miljard op met obligaties

03 apr Wall Street houdt verliezen beperkt

03 apr 'Amazon stelt eigen koopjesfeest Prime Day uit'

03 apr SBM Offshore rondt aandeleninkoop af

03 apr Aegon schrapt dividend na oproep De Nederlandsche Bank

03 apr Flinke minnen op Wall Street

03 apr Beleggersonrust zorgt voor verdubbeling transacties Euronext

03 apr Sligro verzet aandeelhoudersvergadering naar juni

03 apr Beleggersclub treft schikking met VolkerWessels

Analistenadvies luidt als volgt met een wakker geschoten bankenanalist:

ABN Amro: naar €8,40 van €17,50 - Jefferies

Adyen: start volgen met buy en €882 - Jefferies

ING: naar €8,60 van €13,50 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts en is het toeval? Het zijn er iedere dag minder, terwijl shorters op het Damrak nog gewoon hun gang kunnen gaan:

De agenda met een Duits meevallertje (-1,4% komt net binnen)

08:00 Duitsland fabrieksorders feb -1,9% MoM

En dan nog even dit

Eerst een servicebericht voor wie zelf ook een bedrijf heeft:

Noodloket voor bedrijven gaat open, UWV verwacht tienduizenden aanvragen: https://t.co/yRmSpEGJTP — NU.nl (@NUnl) April 6, 2020

We wachten af:

Russia and Saudi Arabia are 'very, very close' to an oil production deal, says Russia's Dmitriev https://t.co/FiUW2WLaYR — CNBC (@CNBC) April 6, 2020

Intussen is er veel mogelijk op het koersenbord?!

Brent #oil opened almost 10% down this morning as uncertainty surrounding a potential #OPEC+ deal remains high, but has since then erased most of its losses. pic.twitter.com/77pq0ucFqK — jeroen blokland (@jsblokland) April 6, 2020

Vraag is of het herstel ook zo snel gaat... er van uitgaande dat er herstel komt:

The global economy is already contracting, and is losing steam faster than in the early days of the financial crisis https://t.co/S9TNkvMQU5 — Bloomberg (@business) April 6, 2020

Het Amerikaanse beurssentiment is somber?

Wall St. looks for light at end of tunnel, sees risk stocks will re-test lows https://t.co/vmgjsAAP7S pic.twitter.com/uxztmvgVel — Reuters (@Reuters) April 6, 2020

Reuters over Chinese data:

Breakingviews - Beijing tries to fake it 'til it makes it https://t.co/01IfrPAQEL pic.twitter.com/pquyjDywQ8 — Reuters (@Reuters) April 6, 2020

Hoeveel precies?

JP Morgan expects this crisis to lead to a bigger decline in global #GDP than the Great Financial Crisis of 2008/2009. pic.twitter.com/vLouwIHQjy — jeroen blokland (@jsblokland) April 5, 2020

Oh jee, dit is geen financiële crisis, maar kan het wel worden:

Good morning from #Germany, where banks threatened w/major credit losses not only from domestic mkt. In Italy alone, €88.2bn in loans are at stake for German banks. This is less than one third of French exposure & may explain why the French so vehemently in favour of Eurobonds. pic.twitter.com/5yx3y9EKfX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 5, 2020

Morgen cijfers Samsung:

Solid chip sales unlikely to cushion Samsung's virus-hit first quarter profit https://t.co/Rsj7ckrVRt pic.twitter.com/XczqJedQ5E — Reuters (@Reuters) April 6, 2020

Fuji Film?!

Hopes that an antiviral drug developed to treat influenza can be used to treat the coronavirus is boosting shares in Japan’s Fujifilm Holdings to a record https://t.co/NrA7kUQf9v — Bloomberg (@business) April 6, 2020

Wie weet, maar deze crisis brengt zeker fantasie met zich mee:

Cash is filthy and credit cards contain more germs than New York City subway poles. Time to break out the digital wallet? https://t.co/X368dkBx78 via @bopinion — Bloomberg (@business) April 6, 2020

Ja, als de rentes nu niet omhoog gaan, wanneer dan wel?

The US fiscal #deficit is about to explode after massive #fiscalstimulus. For a long time this meant that interest rates were going up massively as well. ht @DansInvestments pic.twitter.com/YPe7ztdq3i — jeroen blokland (@jsblokland) April 5, 2020

Mijn advies: als cijfers te onbevattelijk worden, gewoon negeren en doen of u gek bent. Anders komt u nooit meer aan beleggen toe.

Major Central Banks ramping up their balance sheets to fight global liquidity & solvency crisis as a result of the Corona pandemic. Fed FX Swap life line tapped by CenBanks from Seoul to Oslo. Balance sheet of G4 CenBanks now equal to record 40% of GDP, 4times the pre-2008 level. pic.twitter.com/urHKX9qfmo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 5, 2020

Mooie!

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.