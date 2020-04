TA: Weerstand onder druk

Hoe dramatisch de coronacrisis maatschappelijk ook is, de economie zal uiteindelijk weer herstellen. Voor defensieve beleggers, zoals ik, zal dit kansen bieden. Maar technisch gezien is het nog niet zover, eerst moet weerstand worden genomen

Vandaag bekijk ik het kortetermijn-koersverloop van de AEX, alsmede de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs.

Nederlandse beurs op weerstand 482,05

De AEX-index maakt pas op de plaats. Technisch test de AEX de horde rond 482,05 punten (de gap van 10 maart). Hier ligt ook de bodem van eind 2018.

Het technische beeld wordt spannend. Na een overtuigende uitbraak boven 482,05 verbetert het technische plaatje. Dan wordt een daling richting de steunzone tussen 389,60 en 409,23 punten minder waarschijnlijk.

Moneyflow indicator Nederlandse beurs blijft op peil

Op korte termijn blijft er instroom van kapitaal. Dat is redelijk positief.

De moneyflow indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken.

Indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven. zal ik vanmiddag een update van het technische kortetermijn koersverloop van de AEX op het IEX YouTube-kanaal zetten.

In de afgelopen weken hebben we wat liquiditeiten opgenomen in onze langetermijn-B.O.B.-portefeuilles van Wall Street. Deze cashpositie houden we aan om later weer in aandelen te committeren.

Leden van de Tostrams-club houden we op de hoogte van het aan- en verkoopbeleid van onze defensieve Wall Streetportefeuille in de komende tijd.

