IEX-actie: Meer dan 2.500 aanmeldingen

Wat de Rabobank heeft gedaan mag volgens mij helemaal NIET , datum excoupon 27e en per 29e wordt elk kwartaal om 02.00(ja snachts dus) de betaalbaarstelling geboekt, ik heb het even nagekeken op vorige nota 's. In het weekend zullen ze met computers als een gek bezig zijn geweest om de correctie door te voeren. Geheel onterecht daar de coupon al inbaar was op de 27e.!!!!!

Ook staat op de nota's duidelijk vermeld dat het gaat om rente!!!!! dus geen dividend.

MI kan de Rabobank beter in ieder geval het eerste kwartaal toch uitkeren en in overleg met de leden misschien de twee volgende kwartalen in de wacht zetten ivm mogelijke financiele zorgen al hoewel kredieten/rood staan/leningen leveren veel geld op!