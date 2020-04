April: Experts spelen op safe met Ahold

De uitslag van de enquête die Corné van Zeijl maandelijks houdt onder beursexperts is weer bekend. Duidelijk is dat zij voor komende maand op safe spelen, met bets op andere Ahold Delhaize, Shell en Unilever.

“De beleggingsexperts die vorige maand aan de enquête meededen, dachten dat het wel eens tijd werd voor een opwaartse correctie”, begint van Zeijl.

“Maar niets was minder waar. Het coronavirus greep hard om zich heen en veel economieën gingen op slot. Na een verlies van 8,5% in februari, daalde de AEX in maart nog eens met 10,4%.”

Dieptepunt

Volgens de analist heerst een nerveuze stemming onder de 73 experts die dit keer deelnamen.

“Tweederde van de ondervraagden denkt dat koersen gaan dalen. Een dergelijk somber percentage hebben we nog niet eerder gezien. Het vorige sombere dieptepunt was in september 1999. Toen was het negatieve saldo -47%. Slechts één op de zes professionals verwacht een stijging.”

Meerderheid positief voor langere termijn

Opvallend genoeg is het beeld voor de komende zes maanden tegenovergesteld. “Vorige maand was het sentiment nog licht negatief. Nu gaat een meerderheid van de respondenten uit van een stijging. Wellicht is er hoop dat dan de effecten van het virus voorbij zijn. 43% van de respondenten is optimistisch gestemd, 37% pessimistisch.”

Speciale vraag coronavirus

“Omdat het coronavirus en de economische gevolgen daarvan het alles overheersende thema op de beurs zijn, hebben we deze maand onderstaande vraag opnieuw gesteld”, zegt Van Zeijl.

Het nieuwe coronavirus…

… zit nog niet genoeg in de huidige aandelen koersen verwerkt

… zit nu genoeg in de koersen verwerkt

… is overdreven in de huidige koersen ingeprijsd

“Vorige maand was het nog enigszins relaxed, maar voor april is de corona-angst weer helemaal terug. Maar liefst 64% van de respondenten vindt dat de economische effecten van het virus en de lockdown in de diverse landen nog niet genoeg in de koersen zit verwerkt. Vorige maand was dat nog maar 39%.”

Aandelenkeuzes maart

Kijken we naar de performance van de gekozen toppers en floppers voor maart, dan zaten de professionals behoorlijk goed. “Er zaten dan ook veel defensieve bedrijven bij, die ook voor komende maand weer populair zijn”, aldus Van Zeijl.

Twee aandelen lieten te midden van al het geweld zelfs een stijging zien, te weten Ahold Delhaize en DSM. Als we iets uitzoomen zien we dat de meest favoriete aandelen gemiddeld slechts 4,3% daalden, terwijl de floppers met maar liefst 18,8% onderuit gingen. “Dat is ronduit een prachtige score”, aldus Van Zeijl.

Toppers maart Rendement Floppers maart Rendement Galapagos -3,4% ArcelorMittal -32,5% Royal Dutch Shell -16% Randstad -31,1% Ahold Delhaize +0,5% Unilever -5,9% DSM +1,7% Aegon -24,6% Reed Elsevier -9,6% IMCD -12,4% Heineken -15,6% Saldo -4,3% Saldo -18,8%



Keuzes april

Dan de keuzes voor april. De experts blijven voor een groot deel bij de defensieve namen. “Dat is een logische keuze gezien hun sombere verwachtingen voor de brede markt", vindt Van Zeijl. "Voor Shell wordt gehoopt op een herstel van de olieprijs, nu de OPEC + partijen voorzichtig aanstalten maken om weer om tafel te gaan.”

"Bij de floppers staat Randstad bovenaan. Zij gaan het als eerste merken als de economie terugvalt."

Toppers april Saldo* Floppers april Saldo Ahold Delhaize +13 Randstad -11 Galapagos +8 ASML -8 Royal Dutch Shell +6 ABM Amro -6 Adyen +5 ArcelorMittal -6 Unilever +5



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.