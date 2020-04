Oh, wat erg. Europese inkoopmanagers...

En de EU zelf? 25,4... De euro daalt wat, maar de koersen reageren er niet echt op.



Iedereen wist natuurlijk ook dondersgoed wat er aan zat te komen. Niettemin, nu de cijfers voor onze neus staan, is het toch nog even naar adem happen. Dit is een plotselinge, economische catastrofe zonder weerga in de geschiedenis.

Unchartered territory , het is onmogelijk om hier iets zinnigs over te zeggen, of hoe dit afloopt. Misschien wel net zo snel herstel, zeven magere jaren, of er ergens tussenin: we gaan het zien. Ik kan me alleen niet voorstellen dat we zo'n klap zo van ons afschudden, maar deze klap kon ik me ook niet voorstellen.