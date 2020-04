TA: Pullback Wall Street

Wall Street lijkt de opleving van de afgelopen twee weken af te breken. Het koersverloop op korte termijn is lastig te doorgronden, maar op langere termijn stuit de Dow Jones op de oude bodems. Deze fungeren thans als weerstand.

Het liefst zou ik het nu over een sterke bodem op Wall Street willen hebben, maar ik denk dat ik dat ik me terughoudend moet opstellen. Als we goed naar de beursgrafiek te kijken, met name de langere meerjarige plaatjes, dan valt op dat cruciale trendbreuken hebben plaatsgevonden.

Ten eerste is de Dow onder de toppen van 2018 en 2019 gezakt, die tussen 26.550 en 27.350 lagen.

Daarnaast is de Dow onder het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) gezakt. Bovendien krult die 200-dagenlijn neerwaarts.

Tenslotte is de bodem van eind 2018 (blauwe stippellijn) gebroken.

De combinatie van deze signalen wijst duidelijk op een verzwakking van de technische conditie van Wall Street.

In de afgelopen weken hebben we wat liquiditeiten opgenomen in onze langetermijn-B.O.B.-portefeuilles van Wall Street. Deze cashpositie houden we aan om op een later tijdstip weer in aandelen te committeren. Leden van de Tostrams-club houden we op de hoogte van het aan- en verkoopbeleid van onze defensieve Wall Streetportefeuille in de komende tijd.

Technisch is de Dow razendsnel richting de steun 17.696,60 (bodem van 11 november 2016) gezakt en vandaar weer opgeveerd. In de afgelopen dagen heeft Wall Street de bodem van eind 2018 (blauwe stippellijn) weer opgezocht, die nu als weerstand zal fungeren.

Pullback scenario

Technisch is Wall Street dus, net als de AEX, in een pullbackscenario beland. Dit scenario impliceert dat we binnenkort weer met koersdruk te maken krijgen, minimaal richting de dieptepunten van eind 2016. Een nieuwe bodem rond of boven dat niveau, zal aangeven dat een bodem wordt gelegd. Voor die tijd blijf ik argwanend, zeker gezien het grillige koersverloop.

In de speculatieve Turboportefeuille houden we enkele turbo's short op Wall Street aan. De wijzigingen kunt u volgen op de Tostrams-site. Word lid en maak gebruik van de actiekorting.

