Slotcall: Olieprijs +17%

De olieprijs knalt omhoog na een uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump over een mogelijke productieverlaging van Saoedi-Arabië en Rusland. Met Royal Dutch Shell (+9,0%) erbij is het voor de AEX een koud kunstje om dik 1,5% te stijgen.

Trump zegt dat beide landen bereid zijn om de olieproductie met 10 miljoen vaten te verlagen, en misschien zelfs meer. Dit voedt de fantasie

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!