Vrouwen weten plusje uit hun portefeuilles te persen Categorie: Overig

Te midden van al het geweld op de beurzen is er voor de vrouwelijke deelnemers in de Turbocompetitie een lichtpuntje te bespeuren: na maandenlang in het rood te hebben gestaan, weten zij nu een plusje van 0,4% uit hun portefeuilles te persen. De heren raken helaas verder achterop: waar zij vorige maand gemiddeld 3,7% in de min stonden, is dat nu 5,2%. Oudste deelnemers helemaal terug Verder valt op dat de oudste deelnemers terug zijn van weggeweest: de leeftijdscategorie 90 – 95 staat fier bovenaan met een gemiddeld rendement van maar liefst 63%! Maar ook de twintigers (van 25 tot 30 jaar) doen het goed met een aardige plus van 5,5%. Verder schrijft de categorie 65 – 70 nog groene cijfers (+1,2%), en alle andere leeftijdsgroepen staan in het rood. 50 Plus-stemmers weer bovenaan Net als vorige maand zijn de 50 Plus-stemmers het meest succesvol, ingedeeld naar politieke voorkeur. Zij staan op een plus van ruim 30%. PvdA staat op de tweede plaats met 5,5%. De Partij voor de Dieren-aanhangers doen het het slechtst met een min van bijna 18%. Tot slot nog een blik op de provincies: alleen Limburgers (+11,7%) en deelnemers uit Overijssel (+7%) laten mooie plussen zien, alle andere provincies staan op verlies. Maandwinnaar maart Over de maand maart heeft mevrouw Van den Oever onder de spelnaam Kubus de beste prestatie geleverd met een rendement van maar liefst 395%! Zij wint hiermee een iPad. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.