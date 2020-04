IEX-actie: €1,2 miljard schade Rabo-beleggers

Dank IEX voor het initiatief richting Rabo. Alleen al op basis van de scopebepaling (definities) door de ECB zelf meegegeven nota bene klopt deze Rabo-actie al volstrekt niet; "The term ‘dividend’ as used in this recommendation refers to any type of cash pay-out that is subject to the approval of the general assembly". Verder is er overigens ook geen enkele reden om zo'n actie nu door te voeren.

Beetje jammer van reacties hier in de trant van "jullie moeten niet zeuren, dat heb je bij obligaties,en ik heb ze nu mooi onder de 90% kunnen kopen "