IEX-actie: €1,2 miljard schade Rabo-beleggers

Meer dan 1,2 miljard euro schade. Dat is de koude rekening van het besluit van Rabobank – het eigen besluit van Rabobank – om de betaling van de vergoeding op de ledencertificaten stop te zetten.

Een besluit waar veel beleggers in deze certificaten de nodige vragen en bedenkingen bij hebben; reden voor IEX om een actie te starten om de belangen van deze beleggers te behartigen.

Hoe komen we aan die €1,2 miljard? We gaan voor het gemak even uit van de 104,7% notering aan het slot van vrijdag 27 maart. Voor het gemak, want de koers was daarvoor al gedaald. De koers staat nu op 89,7%. Dat betekent een verlies van 15% x €25 (basiswaarde) x 297,9 = €1,117 miljard.

Daarbij moet nog de vooruitbetaalde rente worden opgeteld (wie Ledencertificaten kocht, moest ook opgelopen rente meebetalen). Omdat Rabobank vlak voor de betaling van de vergoeding stond, is dat 0,420625 per ledencertificaat. Dat zijn er in totaal 297,9 miljoen. Maal die 0,40625 maakt €121 miljoen.

Dat telt op tot een schade voor beleggers in de ldencertificaten van €1,238 miljard euro.

Geen aandelen, geen dividend

Vier dagen zijn verstreken sinds de Rabobank meedeelde de betaling op de Ledencertificaten stop te zetten. Drie termijnen worden overgeslagen (0,40625 euro per keer). De handel is hervat en de eerste boosheid bij beleggers is wat geluwd.

Die boosheid heeft plaatsgemaakt voor onbegrip. De coronacrisis vraagt het nodige van banken, maar daaruit valt niet te verklaren waarom Rabobank dit besluit nam na een oproep van de ECB om geen dividend uit te keren. Geen dividend. We hoeven niet ver te zoeken in de basiscursus beleggen: dividend is de vergoeding op aandelen.

Maar de coöperatieve Rabobank heeft helemaal geen aandelen. Misschien herinnert u zich nog de reclameuitingen van de Rabobank ten tijde van de bankencrisis. Rabobank was beter, want de bank had géén aandeelhouders. En de bank keert dus ook geen dividend uit.

Persbericht klopt niet

Er wordt dan ook geen dividendbelasting ingehouden op de vergoeding op de Ledencertificaten. In het verlengde daarvan zou je kunnen stellen dat het ECB-verzoek niet alleen over aandelen gaat, maar ook over instrumenten die de karakteristieken van aandelen hebben. En dus ook over de Ledencertificaten.

De ECB stelt daarover in een bijlage:

The term ‘dividend’ as used in this recommendation refers to any type of cash pay-out that is subject to the approval of the general assembly.

Daar zit geen woord Spaans bij: die onderworpen is aan goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Rabobank heeft geen aandelen uitstaan, de Rabobank keert geen dividend uit en de uitkering van de vergoeding op de ledencertificaten is niet onderworpen aan goedkeuring van enige algemene vergadering van aandeelhouders.

Het Rabobank-persbericht van 29 maart 2020 klopt dus gewoon niet. En er lijkt op basis van de ECB-aanbeveling en de bijlagen geen enkele reden om de Ledencertificaten als aandelen te beschouwen en de vergoeding op die ledencertificaten als dividend. De vergelijking met ABN Amro en ING gaat daarom mank.

Instructie of aanwijzing?

Bij ABN Amro en ING geldt dat de ingehouden dividenden worden toegevoegd aan het eigen vermogen, dat weer toekomt aan diezelfde aandeelhouders. Zo bedroeg het eigen vermogen per aandeel ING eind 2019 €13,80, uitgaand van een uitgekeerd slotdividend van €0,45. Door het slotdividend niet te betalen stijgt het eigen vermogen per aandeel met €0,45 naar €14,25.

ING zou dat bedrag later alsnog kunnen uitkeren. Bij de Ledencertificaten geldt dat niet. De Ledencertificaten zijn geen aandelen en hebben ook niet de karakteristieken daarvan. Het is dan gissen waarom Rabobank deze stap heeft genomen.

Zou Rabobank een directe instructie of aanwijzing hebben gehad van de ECB of zou de ECB direct aan Rabobank hebben aangegeven dat de vergoeding onder deze aanbeveling viel?

Als dat het geval is, zou Rabobank dat moeten meedelen en zou het voor de hand liggen die instructie te publiceren. Hetzelfde geldt voor het geval dat Rabobank een dergelijke instructie van DNB zou hebben gekregen.

Was er overleg met ABN en ING?

Dan is er nog de mogelijkheid van te snel en onzorgvuldig handelen. De mededeling dateert van zondagavond 29 maart. De aanbeveling van de ECB is van vrijdag 27 maart. Zondagochtend zat Wiebe Draijer nog live bij Buitenhof.

Wanneer is het besluit overwogen, wie heeft er geadviseerd en wat luidde het advies, heeft een (telefonische) vergadering van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden en heeft er overleg plaatsgevonden met ING en ABN Amro?

Het is niet ondenkbaar dat de grootbanken op vrijdag en zaterdag hebben overlegd en dat de twee andere (ABN Amro en ING) zich op het standpunt hebben gesteld dat de grote drie hierin één lijn moesten trekken. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het gedrag van Rabobank.

Dan is er nog de betaling. Inmiddels lijkt het erop dat Rabobank al eerder de opdracht tot betaling heeft gegeven. Bij sommige klanten stond de vergoeding al op de rekening. Een uurtje later was het geld alweer verdwenen.

Lijvige vragenbrief

Ook naar buitenlandse (Luxemburgse) banken bleek al geld overgemaakt te zijn. Ook dat werd teruggedraaid. De ECB heeft echter expliciet aangegeven dat de aanbeveling geen betrekking heeft op al gedane betalingen.

Veel vragen, kortom, en dus is er een lijvige vragenbrief gestuurd aan Rabobank.

Wij doen dat namens een groeiende groep van inmiddels enkele duizenden beleggers. Bent u ook gedupeerd certificaathouder?

