Shell bakt ze bruin

Met ABN Amro de stijger van de dag op het Damrak. In maart the most crowded trade. Het knapste aan Royal Dutch Shell vind ik nog dat ze daar altijd het hoofd koel lijken te houden. U hebt de updates gezien van het bedrijf: tering naar de nering en het heeft $40 miljard in kas.

Tekentje vergeten, het moet +7% zijn:

#Shell is stijger vd dag op Damrak (eigenlijk heurt dat al niet zo) en wel nu met +7 (dat heurt al helemaal niet zo). Alsof Olies one trick pony biotech is, wat een bewegingen dit jaar. Ongeheurd dit voor op papier saai en defensief weduwenenwezendividendfonds #AEX pic.twitter.com/Q6GCJs2mrW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 2, 2020

Het allerknapste is dat Shell al 130 jaar steeds meer winst, omzet en dividend weet te halen aan een goedje dat per saldo nog even veel kost. Beste Goldman Sachs, kunnen jullie deze sublieme grafiek van jullie updaten?

Intussen weten we het aandeel allemaal wel te vinden. het was in maart the most crowded trade op het Damrak. Eigenlijk heurt dat ook niet zo, hè?

Dank en leuk, lijstje @BinckBank - dat recordmaand achter rug heeft, dat durf ik wel te roepen - met meest verhandelde aandelen van haar klanten in maart. Spreekt voor zich, Berkshire = Warren Buffett. Als concurrentie ook zulke staatjes heeft, kom maar door #AEX pic.twitter.com/nLqnnl6aB2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 1, 2020

Intussen bij de olieprijs zelf: