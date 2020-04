BeursVandaag: Drukte van belang

It's too late to sell and to early too buy.

Eens, ik vind dit een mooie samenvatting van de actuele markt. Wie gaat er inderdaad nu nog verkopen, nu we al flink zijn geschoren, maar om reeds all-in te gaan, is ook zowat. De (historische) grafieken zijn ook duidelijk, er komt vaak nog een trein na de eerste en wel eentje die harder, langer en verder doorrijdt.

Bovendien, misschien moet u top AEX 632,12 van februari ook maar uit uw hoofd zetten, om van die 703,18 uit 2000 maar te zwijgen. Het is nu niet te doen om een waardering op aandelen te plakken. Dat kan pas als er weer een beetje cijfers en zicht zijn. En misschien horen daar wel even heel andere indexstanden bij.

U kunt het ook anders bekijken, leuk dit. U koopt Aegon, BAM, ING, KPN en PostNL samen voor nog geen tientje - misschien een idee voor de brokers om met leuke aanbiedingsacties te komen - en ze gaan inderdaad niet allemaal failliet, Zoals de tipgever al schrijft: hier en daar komen de dividenden vanzelf terug.

De volgende namen melden zich intussen bij de balie op het Damrak: Boskalis, Intertrust, B&S en Volta houden het dividend ook maar even in kas. Aalberts verrast misschien wel? Het gaat wel snijden. Collateral damage van elke crisis: bedrijven gaan dan altijd flink schoonmaken, poetsen en uitmesten.

02 Apr - 07:30:47 [RTRS] - AALBERTS NV - IN THE FIRST QUARTER COVID-19 HAD A LIMITED IMPACT ON AALBERTS’ OPERATIONS AND PERFORMANCE

02 Apr - 08:02:05 [RTRS] - BOSKALIS- IT IS CLEAR THE COVID-19 CRISIS WILL HAVE A NEGATIVE IMPACT ON OUR BUSINESS IN 2020 BUT IT IS CURRENTLY IMPOSSIBLE TO QUANTIFY THIS

02 Apr - 07:15:20 [RTRS] - REG-INTERTRUST PUBLISHES AGM AGENDA AND CANCELS FINAL DIVIDEND 2019 TO MAINTAIN FLEXIBILITY DURING A PERIOD OF MACROECONOMIC UNCERTAINTY

02 Apr - 08:02:43 [RTRS] - B&S GROUP SA - REAFFIRMS THAT IT HAS A SOLID BALANCE SHEET AND SUFFICIENT CREDIT FACILITIES TO COVER ITS LIQUIDITY NEEDS

02 Apr - 08:14:14 [RTRS] - VOLTA FINANCE LTD - THE CANCELLATION OF THE DIVIDEND ENABLES VOLTA TO AVOID SALES OF ASSETS AT UNATTRACTIVE PRICES AND REMOVES ALL FINANCING RISKS.

Deze kent u intussen, de pandemie breidt nog steeds uit. Het goede nieuws is dat in Italië de curve toch echt lijkt gebroken. Verder is het denk ik voor de wereld en de markten vooral van belang hoe hard het virus inde VS gaat toeslaan, hoe lang het daar duurt en wat de schade zal zijn. Kwart wereldwijd BBP, vandaar.

De koersen dan met een teleurstellende AEX future. de rest doet beter na gewoon weer een linke afstraffing op Wall Street. Hoe snel dit soort cijfers wennen! De blikvanger nu is olie dat hard gaat, want de VS zegt op een snelle deal tussen Rusland en SA te rekenen. Ook genoemd: China bouwt voorraad op.

Dollar onder 1,10 en verder zie ik geen bijzonderheden of fratsen. De Amerikaanse rente zakt vijf basispunten en de Duitse stijgt er twee.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:08 Aalberts snijdt extra in kosten om coronacrisis

07:50 Vouchers na geannuleerde vlucht alleen met instemming klant

07:49 Poolse en Russische regels spelen Atrium parten

07:48 Intertrust schrapt slotdividend om coronacrisis

07:24 Overname verzekeraar Vivat afgerond

01 apr Fusie Opgen en Curetis afgerond

01 apr Beter Bed stelt benoeming twee nieuwe commissarissen voor

01 apr Wall Street kleurt donkerrood door coronavrees

01 apr Vliegbelasting mogelijk later ingevoerd wegens coronavirus

01 apr Trump in overleg met oliebazen over oliecrisis

01 apr Luchtvrachtvervoer verder onder druk

01 apr Verliezen Wall Street lopen op

01 apr Meer dan 175 winkeliers schorten huur op bij Retail Estates

01 apr DSM rondt overname Deens Glycom af

01 apr Ease2pay voelt sterk gedaalde autogebruik door coronavirus

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €85 van €108 - Deutsche Bank

Flow Traders: naar €33 van €29 (buy) - KBC

Just Eat Takeaway: naar 6200P van 820P - Deutsche Bank

OCI: naar €18 van €22 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met jobless claims!

14:30 VS jobless claims 3,5 miljoen

16:00 VS fabrieksorders feb 0,2%

En dan nog even dit

Eindelijk:

Europeans see a glimmer of hope in Italy’s virus stabilization https://t.co/KgLjXcdPXx — Bloomberg (@business) April 2, 2020

Opletten als u in olie speculeert met het weekend in aantocht:

U.S. President Donald Trump said he expected Saudi Arabia and Russia to reach a deal in the next few days on oil production, to end a price war that has ‘ravaged’ the oil industry worldwide https://t.co/nWOdGxvoLR pic.twitter.com/5kesKht4Bb — Reuters (@Reuters) April 2, 2020

Dit virus waait niet zomaar over:

China's ports brace for second hit as virus spread wipes out exports https://t.co/mmY6OyyQjp pic.twitter.com/YTOosrYZTi — Reuters (@Reuters) April 2, 2020

Toe maar:

U.S. sues to force Altria to unwind investment in JUUL https://t.co/JX7ZQSvulD pic.twitter.com/T6as3Jk6Y1 — Reuters (@Reuters) April 2, 2020

Zo!

U.S. light vehicle sales in March fall 27% on month as virus outbreak intensifies https://t.co/C4j6JcKkDH pic.twitter.com/TygpsEDJN9 — Reuters (@Reuters) April 2, 2020

Het zijn nog geen biljoenen:

Foreign official holders of Treasuries dumped >$100bn in 3weeks, on course for biggest monthly drop on record. Countries reliant on oil exports & smaller Asian economies joined others seeking to unload govt debt globally to raise Dollar cash. https://t.co/KCNYQW1Fqf pic.twitter.com/bLC110BliE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 1, 2020

Gisteren Shell:

S&P and Moody’s downgrading US comps at fastest pace in more than a decade. The 0.19 upgrade-to-downgrade ratio was worst in any quarter since 2009 as debt-saddled corps and entire industries struggled w/dramatic slump in demand brought on by the pandemic. https://t.co/mIeWHYwmgE pic.twitter.com/XPV2LOVeXz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 1, 2020

Tja:

Commodity prices have fallen to the lowest level in decades! pic.twitter.com/XeSOjsie5Q — jeroen blokland (@jsblokland) April 1, 2020

Het gaat om marktaandeel:

Saudi Arabia's big oil gamble will hurt the kingdom — but it'll likely pay off https://t.co/zLQDZXGror — CNBC (@CNBC) April 2, 2020

Voor de thrill seekers:

The worst is likely yet to come for high-yield bonds as more defaults loom, Goldman says https://t.co/oPNAow5BoS — Bloomberg (@business) April 2, 2020

Hard afgestraft, misschien een verrassende dobbel:

Cigarette makers join the race to devise a coronavirus vaccine, using tobacco leaf https://t.co/EhFY8plmHJ — Bloomberg (@business) April 2, 2020

Is dit waarom de beurzen - vind ik - nog relatief hoog staan? Niemand wil de boot missen, als?

Dat wordt nog wat in prinsen- en prinsessenland aan de Noordzee:

Divorces are spiking in China as couples emerge from their coronavirus quarantines https://t.co/Lj7TiyOKrb via @BW pic.twitter.com/7MwfcgXvwb — Bloomberg (@business) April 2, 2020

