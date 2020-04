Beleggersvertrouwen naar laagste punt in 17 jaar

ik vind dat de beurs nog hoog staat, volgens mij onderschat men de gevolgen van het totaal lam leggen van de economie behoorlijk, de echte schade zal pas over een paar maanden zichtbaar gaan worden. in 1929 ging de beurs eerst flink omlaag toen nog even sterk om hoog en halveerde daarna nog 2x. zou zo maar kunnen dat we dit opnieuw gaan meemaken, er word nu helicopter geld gebruikt maar ook dit zal op de langere termijn zijn uitgewerkt en hyper inflatie aanwakkeren. Zou mij niks verbazen als deze crisis uiteindelijk zal gaan leiden tot een totale reset en herverdeling van vermogen.