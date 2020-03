zHt corona effect is helemaal achter de rug, alles in teken van gam gam weer als voorheen, alleen shorts afpakken.



Fruts helemaal klaar om alleen hoog te houden, mag niet dalen, low gezien ,komt er niet meer, heelaas voor de shorts.



Je ziet nu ook, korte shorts moeten geraakt worden 1st dan mag het keren.

In de nacht en vroege ochtend licht rood elke keer, dan na 06;00 steeds up.