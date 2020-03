quote: Ron Kerstens schreef op 30 maart 2020 18:26:

Beetje gezeur dit. Iedereen begrijpt toch dat een vergoeding van 6,5% op een achtergestelde perpetuel niet zonder risico is ? Zeker als de 10 jaars Staat nb negatief is en spaarrentes nul. Jaartje overslaan, niet meer naar de koers kijken en volgend jaar verder.

Veel mensen die vandaag hebben verkocht (of in het geval van Rabo, wouden verkopen) zullen het niet met u eens zijn. Ik zie zelf ook het probleem niet maar een koersverlies van 10 á 20% hakt er in bankgerichte portefeules hard in. Ik kan mij dan ook voorstellen dat veel nieuwe beleggers vandaagzijn overgestapt naar andere aandelen (dit zie je ook terug in de AEX index). Jaar niet naar omkijken is in veel gevallen een goed advies maar er is in dit geval echt wel wat aan de hand. Het vertrouwen is weg en vertrouwen in combinatie met zekerheid van geen dividend/uitkering en gegarandeerd 2 slechte kwartalen doet echt wel wat met een aandeel. Ook de onzekerheid over toename in slechte leningen en witwasboete (ABN) zetten de bankaandelen onder druk.Begin vandaag was ik nog erg optimistisch. Dat ben ik nog steeds maar ik moet ook toegeven dat de situatie nu gewoon zwart is, zowel voor de korte termijn als de hele lange. Over 2 á 3 jaar mag je hopen dat de niveaus van afgelopen vrijdag en donderdag wel weer gepasseerd zijn maar gezien de megaklap van vandaag kun je daar wel wat kanttekeningen bij zetten.