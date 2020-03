Rabobank schoffeert certificaathouders

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de mededeling van de Rabobank dat de bank drie vergoedingen schrapt op de 6,5% Rabobank ledencertificaten. Nico Inberg gaf u daarover vanochtend al direct de eerste duiding.

We leven in bijzondere tijden: de Coronacrisis is een ongekende gezondheidscrisis. Daarnaast hebben de maatregelen die getroffen zijn en worden enorme effecten op ieders leven en op economie en bedrijfsleven. Dat is de harde realiteit van vandaag.

Een realiteit die zelfs een bank als Rabobank ertoe kan brengen om rentebetalingen over zijn ledencertificaten voor de komende periode te schrappen. Die ledencertificaten geven een vergoeding van 6,5% die in vier kwartaaltermijnen worden uitbetaald.

Rabobank verschuilt zich achter ECB

Er is een uitgebreid prospectus over dit product, dat overigens in combinatie moet worden beschouwd met alle andere uitingen die daaromtrent gedaan zijn. In aard is het een vastrentend product: het biedt een vaste procentuele vergoeding, wie de stukken koopt betaalt ook opgebouwde rente. Het is expliciet geen aandeel.

Nadere analyse van het persbericht roept vragen op. Rabobank verschuilt zich achter de ECB die banken heeft opgeroepen (niet verplicht) om hun dividendbetalingen voorlopig stop te zetten. Leest u even mee.

De ECB heeft vrijdag 27 maart banken opgeroepen om gedurende de COVID-19 pandemie hun dividendbetalingen voorlopig stop te zetten (ECB/2020/19). De ECB vindt het van essentieel belang dat banken hun kapitaal in stand houden om zo in deze onzekere tijden de economie te kunnen blijven ondersteunen.

De ECB verwacht daarom dat banken afzien van dividenduitkeringen over 2019 en 2020 tot tenminste 1 oktober 2020, zodat banken huishoudens, het MKB en grote bedrijven kunnen blijven ondersteunen. In navolging van deze aankondiging van zowel ECB als DNB, heeft Rabobank besloten gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om geen vergoedingen uit te keren op de Rabobank Certificaten op de geplande data van 29 maart, 29 juni en 29 september 2020.

Het bijzondere is dat de ECB spreekt van dividendbetalingen. Die term is op de ledencertificaten niet van toepassing. Op de ledencertificaten wordt een vergoeding betaald die vergelijkbaar is met rente (een vast percentage) en niet een uitkering van (een deel van) de winst. Het is geen product dat mee-profiteert van een betere gang van zaken bij Rabobank of een stijging van de winst.

Er waren alternatieven

Het tweede dat opvalt is dat er staat dat Rabobank “heeft besloten” de vergoeding stop te zetten. Het is duidelijk een besluit van de bank, niet iets dat door DNB of ECB is afgedwongen.

Ten derde valt op dat de motivering dun is. Allereerst heeft Rabobank voortdurend uitgestraald goed gekapitaliseerd te zijn. Ook uit de stresstests kwam Rabobank als gezonde bank uit de bus. Rabobank heeft helemaal niet gesteld dat er problemen zijn met solvabiliteit of met beschikbare cash om krediet te kunnen verlenen in deze bijzondere tijd.

Ten vierde: als het al zo zou zijn dat de gelden (cash) nodig zouden zijn om het vermogen te versterken en de kaspositie te vergroten, dan waren er alternatieven geweest. Rabobank had ook kunnen meedelen dat het de bedoeling is om – zo snel mogelijk na 1 oktober en als de economische wereld is genormaliseerd – de gemiste vergoedingen alsnog te betalen. Dat heeft de bank niet gedaan. En misschien een vleugje creativiteit: keer het dividend uit in nieuwe ledencertificaten. Ook dat kost geen cash.

IEX in actie

Wij zijn IEX: van beleggers voor beleggers. De ledencertificaten van de Rabobank zijn populaire beleggingen waar duizenden Nederlanders (en Rabo-klanten) hun zuurverdiende spaargeld of een deel van hun pensioenvermogen in hebben gestopt. Wij vinden dat we hier iets aan moeten doen, namens de vele leden die in deze producten hebben geïnvesteerd.

Onderzoeken of Rabobank dit zomaar mag doen. Niet alleen op basis van prospectus, maar ook op basis van andere uitingen en op basis van de adviezen daarover aan Raboklanten. Er zit een risicoparagraaf in het prospectus, maar het is maar zeer de vraag of het optreden van Rabobank in dezen redelijk en billijk is. Dat onderzoek zal door uitstekende juristen worden gedaan. Actie richting (de Raad van Bestuur van) Rabobank om ervoor te zorgen dat de uitgestelde vergoedingen alsnog – zo snel mogelijk na 1 oktober a.s. – worden uitgekeerd. Een vuist maken namens Nederlandse beleggers door zoveel mogelijk gedupeerde Rabo-beleggers te verzamelen. Velen van hen zijn Rabo-klant en velen zijn zakelijke relaties. Zo’n vuist maken heeft zin.

We zijn er van en voor beleggers. Op dit moment worden geen kosten voor deelname gerekend. Mocht dat ooit wel het geval zijn, dan wordt dat natuurlijk eerst aan u gevraagd.