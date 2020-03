Slotcall: Olie en skippende banken

De AEX start de week met een keurige plus van 2,4%. Daar zag het vanochtend bepaald niet naar uit, want in het eerste handelsuur zakten we bijna 2% weg. Gedurende de middag hadden de kopers er gelukkig weer zin in.

Het is lastig om aan te geven waarom het sentiment ineens verbeterde. Misschien helpt het bericht dat Johnson en Johnson (+7,0%) op weg is om een middel tegen corona te ontwikkelen. Maar goed, er staan nog ongelofelijk veel beren op de weg.

#JNJ announces a lead #COVID19 vaccine candidate plus a landmark partnership with @BARDA to together commit over $1 billion of investment to co-fund vaccine research, development & clinical testing & a commitment by J&J to accelerated manufacturing plans: https://t.co/kTMcJ63tBD pic.twitter.com/WuOcS198om — Johnson & Johnson (@JNJNews) March 30, 2020

Verder verwacht het IMF een diepe recessie voor de Europese economie en staat de prijs van een vat brentolie op het laagste niveau in 17 jaar tijd.

Oil slumped to a 17-year low as coronavirus lockdowns cascaded through the world’s largest economies, leaving the market overwhelmed by cratering demand and a ballooning surplus of crude https://t.co/ZPIKmM7Jw4 pic.twitter.com/rLUDfbEc1E — Bloomberg (@business) March 30, 2020

Dit betekent natuurlijk slecht nieuws voor de Amerikaanse schalie-olieboeren. Zij hebben een relatief hoge kostprijs om olie uit de grond te pompen. Hierdoor staan er de nodige bedrijven op instorten. Gevolg is dat er binnen deze sector massa-ontslagen vallen.

Trump belt Poetin

Pijnlijk voor de Amerikaanse President Trump, omdat dit juist zijn kiezers zijn. Hij had immers tijdens de verkiezingen beloofd dat deze mensen het onder zijn leiding beter zouden krijgen. Reden voor Trump om een belletje met de Russische President Poetin te wagen.

Het doel van dit gesprek is om Poetin ertoe te verleiden met Saudi-Arabië om tafel te zitten. Als Rusland bereid is om zijn olieproductie te verlagen, zal Saudi-Arabië waarschijnlijk stoppen met zijn idiote plan om massaal olie op te pompen tegen deze lage marktprijs.

De aandeelhouders van Royal Dutch Shell (+3,9%) hebben er in ieder geval vertrouwen in, want de koers staat vandaag stevig in de lift. Dit ondanks de fors gedaalde olieprijs.

Banken skippen dividend

Onze grootbanken geven allemaal gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank om geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Heel onverwacht komt deze stap niet, maar ABN Amro (-9,9%) en ING (-8,9%) worden toch afgestraft door beleggers.

De hoop op een wonder is immers abrupt tot een einde gekomen. Daarnaast moeten vermogensbeheerders, die zich focussen op dividend, verplicht hun aandelen lozen. Dit zou de komende tijd voor de nodige koersdruk kunnen zorgen. Anderzijds, zit er natuurlijk al een groot deel van alle ellende ingeprijsd.

Niet voor niets is de weging van ING binnen de AEX gedaald naar 4,2%. ABN Amro maakt het zelfs nog bonter met een indexgewicht van 0,6%. Dit betekent dat de twee grootbanken voor nog geen eens 5% deel uitmaken binnen de AEX. Waar is de tijd gebleven dat ING een weging had van 10%.

Arend Jan is het geloof in de grootbank overigens niet verloren.

De reacties hierop: of ik wel helemaal lekker ben (zag u niet op €15). Mss niet, maar dit is wat beleggen zo moeilijk maakt. De mooie lijntjes van bijv ook #Amazon en #Apple begonnen ooit met malaise en in recessie, toen niemand ze durfde kopen #AEX https://t.co/dMHyCYQcBK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 30, 2020

Rentes

De Italiaanse Minister van Financiën Roberto Gualtieri zal vandaag niet blij zijn. De vergoeding op Italiaanse tienjaars staatspapier stijgt maar liefst 17 basispunten. Desalniettemin blijft een yield van 1,50% bijzonder laag. Let ook even op de Amerikaanse tienjaarsrente. Het zou me niet verbazen als deze binnenkort negatief is. Alles kan tegenwoordig.