BeursVandaag: Nagelbijten

ING en ABN Amro (dat meteen waarschuwt voor verlies in Q1) schrappen het dividend, net als in België KBC. Rabobank staakt de rentebetalingen op de Leden Certificaten.

Op verzoek van de ECB vrijdag, zeg maar. Kan nog een extra pensioenprobleempje in dit land opleveren, als echt iedereen het dividend passeert. Afwachten wat AEX-(dividend)grootmachten Royal Dutch Shell en Unilever beslissen.

30 Mar - 08:07:34 [RTRS] - ABN AMRO GROUP NV - ABN AMRO TO POSTPONE DIVIDENDS ON RECOMMENDATION OF EUROPEAN CENTRAL BANK

30 Mar - 07:31:00 [RTRS] - ING GROEP NV - IS WELL CAPITALISED, ABOVE REGULATORY REQUIREMENTS, BUT IN LINE WITH ECB'S RECOMMENDATIONS, IT WILL SUSPEND ANY PAYMENT OF DIVIDENDS ON ITS ORDINARY SHARES UNTIL AT LEAST 1 OCTOBER 2020

ASML heeft ook een update, kent issues, staakt de aandeleninkoop en verlaagt de verwachtingen, maar dit zijn bijna luxeproblemen in vergelijking met wat veel bedrijven nu mee- en doormaken. De business draait in feite nog min of meer gewoon:

#ASML ondervindt ook hinder en verschuift omzet naar later dit jaar #AEX pic.twitter.com/WhMPXH7lPV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 30, 2020

U weet het waarom van dit alles, de bekende cijfers weer die nog altijd oplopen. Wereldwijd is het mis. Voor de markten is ht vooral van belang wat er nu in de VS gebeurt en daar zijn het kritieke dagen. Als het daar uit de hand loopt...

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/ut7zuQpMEY — Reuters (@Reuters) March 30, 2020

De futures open zowaar hoger, maar u weet intussen wat voor draaien er allemaal mogelijk zijn op een dag met deze volatiliteit. In een oogwenk kan alles weer anders zijn. De dollar flirt met 1,11, olie stond al even onder $20 vandaag, de Amerikaanse rente daalt acht basispunten en de Duitse stijgt eentje.

Spannend, kiest de markt richting, ofwel zet het herstel van vorige week door? Ofwel, prijzen de markten inderdaad een korte, heftige crisis in, of zijn we pas aan de gifbeker begonnen? Misschien wordt dit deze week al duidelijk.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:51 ING schrapt dividend om coronacrisis

07:43 China verlaagt rente voor banken tegen coronacrisis

07:42 Vertrouwen ebt weg bij winkeliers, horeca en reisbranche

07:41 Arcadis rondt zijn aandeleninkoop vervroegd af

07:07 Afzetprijzen industrie lopen iets op

29 mrt Ook moeder Steps en Miss Etam voelt effecten coronacrisis

29 mrt Coronapandemie houdt beurzen in de greep

29 mrt 'Bij aanpak coronacrisis moeten we verder gaan dan in 2008'

28 mrt Meer ondernemers komen in aanmerking voor noodregeling

28 mrt 'Britse online super Ocado koopt coronatesten voor personeel'

28 mrt Philips levert eerste beademingsapparaten naar Nederland

28 mrt Airbus vliegt miljoenen mondkapjes uit China in naar Spanje

28 mrt Japan belooft 'ongekend' groot steunpakket voor economie

28 mrt Geen plannen Europese Commissie voor eigen corona-lening

28 mrt 'Beleggersvertrouwen naar laagste stand sinds 2012'

28 mrt Fitch verlaagt Britse kredietrating

27 mrt ECB vraagt banken voorlopig geen dividend uit te keren

27 mrt UEFA beboet Ajax met 50.000 euro wegens gedrag fans

27 mrt Dow-Jonesindex beleeft ondanks min beste week sinds 1938

27 mrt Fed schroeft obligatie-opkoopprogramma iets terug

27 mrt AFM belooft mild te zijn met deadlines financiële verslaglegging

27 mrt Heineken scheldt horeca-ondernemers halve maand huur kwijt

27 mrt Wall Street in laatste sessie van de week in de min

27 mrt Reisgigant TUI krijgt staatslening om coronacrisis te doorstaan

27 mrt SnowWorld houdt skihallen voorlopig dicht

27 mrt Ahold Delhaize voert schaarse stijgers aan in rode AEX

27 mrt ForFarmers komt later met nieuwe strategie

27 mrt Trump verplicht GM meer beademingsapparatuur te maken

27 mrt Pharming mag kinderen met angio-oedeem behandelen

Analistenadvies luidt als volgt met verhogingen voor ASR, Galapagos en Corbion:

ABN Amro: naar €10,80 van €12,30 - Kepler Cheuvreux

Aegon: naar €2,68 van Ç4,15 - Citigroup

ArcelorMittal: naar €16 van €21 - Deutsche Bank

ASR: naar buy van neutral en naar €26,60 van €36,70 - Citigroup

Galapagos: verhoogd naar buy en naar €210 van €225 - Jefferies

ING: naar €7,70 van €8,60 - Kepler Cheuvreux

IMCD: naar €75 van €90 - Berenberg

NN: naar €24,97 van €37,89 - Citigroup

Philips: naar €42 van €52 - Citigroup

Aperam: naar €32 van €36 - Deutsche Bank

Corbion: naar buy van hold en naar €30 van €27 - ABN Amro

De AFM meldt deze shorts, steeds minder, terwijl het elders in Europa niet of bijna niet meer mag:

De agenda met de eerste schatting van de Duitse inflatie over deze maand:

11:00 EU consumentenvertrouwen mrt -11,6

14:00 Duitsland inflatie CPI mrt -0,1% MoM

16:00 VS pending Home Sales feb +2,2% MoM

En dan nog even dit

Dat wordt 'm niet, nee:

U.S. President Donald Trump backs off plan to reopen businesses by mid-April amid coronavirus warnings. Follow the latest news on coronavirus with our live blog: https://t.co/cEBwkonfeh pic.twitter.com/4HrPOOCY4Q — Reuters (@Reuters) March 30, 2020

Nog niet genoeg?

U.S. stimulus package is biggest ever, but may not be big enough https://t.co/N4oWkPCyEo pic.twitter.com/dNkFr4faC6 — Reuters (@Reuters) March 30, 2020

Toe maar, de grootste bank van de VS zegt:

JPMorgan says the market rout is probably past its worst now https://t.co/V3JkNNfccV — Bloomberg (@business) March 30, 2020

Terwijl in China blijkt dat het niet zomaar over is:

The second virus shockwave is already hitting China’s factories https://t.co/m6eNoV7IST — Bloomberg (@business) March 30, 2020

Vandaar ook:

More monetary stimulus for the world: #China injects $7bn into banking system & cuts interest rate by most in 5yrs to support virus-hit econ. The People’s Bank of China announced on its website that it was lowering 7d reverse repo rate to 2.20% from 2.40%. https://t.co/y7fZjGIJ5a pic.twitter.com/sgYCMJaAhh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 30, 2020

Zucht:

Oil slumped to a 17-year low as coronavirus lockdowns cascaded through the world’s largest economies, leaving the market overwhelmed by cratering demand and a ballooning surplus of crude https://t.co/ZPIKmM7Jw4 pic.twitter.com/rLUDfbEc1E — Bloomberg (@business) March 30, 2020

De ervaringsdeskundige:

Former Treasury Secretary Hank Paulson , an architect of the 2008 bailouts , warns the U.S. has “very difficult road ahead” after passage of #COVID19 relief bill and it’s “impossible” to implement in a way everyone will think is fair. https://t.co/bUO2qoUrIw — Hugh Son (@Hugh_Son) March 29, 2020

Veel Rabobank gisteren:

'Deze crisis roept allerlei vragen op, ook of dit percentage redelijk is. Je moet ernaar kijken of dit percentage uitlegbaar is’ aldus Wiebe Draijer in #buitenhof over het verlagen van de bijna 13% debetrente. pic.twitter.com/RNLogiHepH — Buitenhof (@Buitenhoftv) March 29, 2020

Ach:

SoftBank drops 10% after OneWeb files for bankruptcy protection https://t.co/lGVnHgROya — Bloomberg Markets (@markets) March 30, 2020

Is wel zo:

#Bitcoin’s finest moment? Central banks around the globe are printing money... pic.twitter.com/zzjGQWXdvO — jeroen blokland (@jsblokland) March 29, 2020

Bijzondere tijden:

Engineers from a Mercedes Formula 1 team and University College London have helped to develop a new breathing aid for coronavirus patients https://t.co/0RSfA5WHie — Bloomberg (@business) March 30, 2020

Nee, dit zijn geen vergelijkingen:

Just to put things into perspective: in 1918 pandemic flu the Dow dropped 33% w/muted rebound. In 1969 pandemic driven correction Dow lost 33%. (via DB) pic.twitter.com/b781bvfJmm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 29, 2020

Nu eerst een Bavaria:

Last weekend I got a phone call from Dutch hospitals. Today we produced this new product. We’ll start collecting beer from our out of home clients that had to close down their outlet. This beer will be used to produce de sanitizers. Questions:

service.nl@swinkelsfamilybrewers.com pic.twitter.com/r4Nz3IFSce — Peer Swinkels (@Peer_Swinkels) March 28, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.