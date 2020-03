Rabo: Geen vergoeding op certificaten

Rabobank maakt bekend dat ze de komende drie rentebetalingen over de certificaten overslaat. De distributievergoeding van €0,406 die gepland staan voor 29 maart (nu), 29 juni en 29 september worden niet uitgekeerd.

Vanavond deed Rabobank melding hiervan middels een persbericht. De bank moest snel handelen want vandaag, of waarschijnlijk morgen, staat een vervaldag op het programma.

In navolging van recente aankondigingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank besloten geen uitbetaling te doen op de Rabobank Certificaten in maart, juni en september 2020. Rabobank geeft hiermee gehoor aan de aanbeveling van de ECB aan banken om geen dividend te betalen tot tenminste oktober 2020.

De ECB heeft vrijdag 27 maart banken opgeroepen om gedurende de COVID-19 pandemie hun dividendbetalingen voorlopig stop te zetten (ECB/2020/19). De ECB vindt het van essentieel belang dat banken hun kapitaal in stand houden om zo in deze onzekere tijden de economie te kunnen blijven ondersteunen. De ECB verwacht daarom dat banken afzien van dividenduitkeringen over 2019 en 2020 tot tenminste 1 oktober 2020, zodat banken huishoudens, het MKB en grote bedrijven kunnen blijven ondersteunen.

In navolging van deze aankondiging van zowel ECB als DNB, heeft Rabobank besloten gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om geen vergoedingen uit te keren op de Rabobank Certificaten op de geplande data van 29 maart, 29 juni en 29 september 2020.

Bas Brouwers, Chief Financial Officer bij Rabobank: “Als coöperatieve bank willen we ons maximaal inzetten om de economie te steunen en onze klanten door de crisis helpen. Het is onze prioriteit om samen met de bankensector, de overheid, toezichthouders en andere belanghebbenden, onze klanten te steunen, die nu zo zwaar geraakt worden door de corona pandemie. Daartoe bieden wij onze klanten diverse mogelijkheden voor tijdelijke financiële verlichting. Als coöperatieve bank wil en kan Rabobank deel uitmaken van de oplossing en onze klanten door deze crisis heen helpen.”

Rabobank hecht veel waarde aan haar relatie met particuliere beleggers en institutionele investeerders en realiseert zich dat dit besluit impact heeft op de directe opbrengst van de Rabobank Certificaten gedurende deze periode tot tenminste 1 oktober 2020.

Rabobank volgt verdere aankondigingen en aanbevelingen van de toezichthouders nauwgezet, waaronder de evaluatie die ECB voor later dit jaar heeft aangekondigd over de economische situatie en mogelijke dividenduitkeringen na 1 oktober 2020. Tegen die tijd zal Rabobank volledig discretionair een besluit nemen over de betaling op de Rabobank Certificaten, die nihil, lager of hoger dan voorheen kan zijn.

Wat betekent dit voor u als belegger in Rabobank Certificaten?

De uitbetaling van de vergoedingen op de geplande data van 29 maart, 29 juni en 29 september 2020 gaan niet door. Rabobank volgt verdere aankondigingen en aanbevelingen van de toezichthouders nauwgezet, waaronder de evaluatie die ECB voor later dit jaar heeft aangekondigd over de economische situatie en mogelijke dividenduitkeringen na 1 oktober 2020.

Tegen die tijd zal Rabobank volledig discretionair een besluit nemen over de betaling op de Rabobank Certificaten, die nihil, lager of hoger dan voorheen kan zijn.

De Rabobank certificaten zijn diep achtergestelde beleggingsproducten, waarvan een overgeslagen betaling niet ingehaald hoeft te worden. In oktober zal Rabobank bekijken of de betalingen hervat worden of niet.

Rabobank heeft in totaal 297,9 miljoen certificaten uitstaan (a €25) waar een vergoeding van 6,5% over wordt betaald. Door drie betalingen over te slaan houdt de bank €363 miljoen binnenboord.

Verwacht mag worden dat ABN en ING zullen volgen. ABN zou op 24 april €0,68 uitkeren (940 mln * 0,68 = 639 mln) en ING staat op de rol voor 30 april. Dan zou €0,45 worden uitgekeerd. Niet betalen scheelt ING €1,7 miljard.