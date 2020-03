TA: Aandelen, trackers, cash of turbo's

Het maakt veel uit waarin u belegt, aandelen, trackers, cash of turbo's. Bovendien is uw beleggingshorizon van belang.

Ter aanvulling van mijn column van afgelopen vrijdag bespreek ik hieronder een paar invalshoeken die bij uw beleggingsbeslissingen van belang zijn. Later deze week zal ik er meer gedetailleerd aandacht aan besteden.

In mijn dagelijkse blogs zal ik de komende dagen vooral ingaan op de strategische keuzes waarmee u op dit moment wordt geconfronteerd. Voor de concrete beleggingsadviezen kunt u terecht op de TA-Tostrams site van IEX.

Grillige beurzen

Ooit zal deze dalende fase eindigen. Maar het heeft geen zin om te voorspellen wanneer de bodem wordt gelegd, want het gaat werkelijk alle kanten op. Zo beleefde Wall Street eerst de grootste daling sinds 1987, om uiteindelijk de beste beursweek sinds 1938 af te sluiten.

Belangrijk is de vraag of u in aandelen, trackers of turbo's belegt. Maar een probleem hierbij is dat u op dit moment voortdurend achter de feiten aanloopt, omdat de financiële markten erg heftig reageren. Dus nogmaals, vooraf is het belangrijk dat uw strategische keuzes, dus uw masterplan, zijn gemaakt.

Uiteraard eerst een update van de AEX

De Nederlandse beurs heeft rond de gap van 482,05 punten (gevormd op 10 maart) vooralsnog zijn Waterloo bereikt. Indien we een scenario van bodemvorming extrapoleren, dan is het belangrijk dat op of boven de steunzone tussen 389,60 en 409,23 punten een tweede bodem wordt gevormd.

Doorgaans volgt na elke paniekbodem een typische reliefrally. Maar heel vaak wordt deze opleving gevolgd door winstnemingen, waarbij de vorige dieptepunten worden opgezocht en getest.

Het laatste dieptepunt, de bodem van medio maart rond 389,60 punten, ligt maar liefst 38% onder het high van februari (van 632 punten).

De steunzone tussen 389,60 en 409,23 punten mag dus gezien worden als de paniekbodem van de eerste voorjaarscrash van 2020.

Aandelen



Aandelen vormen in onze defensieve lange termijn portefeuilles nog steeds een hoeksteen, hoewel we de afgelopen weken wel wat liquiditeit hebben opgebouwd. Op dit moment zijn de Tostrams defensieve lange termijn portefeuilles voor ongeveer 50% tot 60% liquide.

Deze liquiditeit houden we aan om op een later tijdstip weer in aandelen te stappen of bij te kopen.

Wellicht ten overvloede, dit betreft defensieve lange termijnposities. Dus niet gericht op een 'hit&run' strategie (zie hieronder turbo's). In mijn column van dinsdag zal ik hier enkele van onze defensieve lange termijn aandelenportefeuilles tegen het licht houden.

Trackers en ETF's



Een van onze portefeuilles is belegd in ETF's, ook wel trackers genoemd. Met een tracker of ETF kunt u een index, bijvoorbeeld de AEX, exact en tegen lage kosten volgen.

Trackers zijn dus bij uitstek geschikt voor beleggers die niet in individuele aandelen willen of kunnen beleggen. Met slechts enkele trackers kunt u dus uw vermogen spreiden over alle beleggingscategorieën of aandelenbeurs.

De Tostrams lange termijn ETF-portefeuille heeft thans enkel exposure in goud, nutsaandelen (sector Utility) en langlopende obligaties. In mijn column van woensdag zal ik de ETF-portefeuille tegen het licht houden.

Turbo's

Wie korte speculatieve ritjes wil maken, kan in Turbo's beleggen. Een waarschuwing is wel op zijn plaats, want door de hefboomwerking van Turbo's is de kans groot dat uw verlies snel oploopt. Bovendien zorgt de hoge volatiliteit van de markten ervoor dat uw winst op dezelfde dag kan omslaan in verlies. Ik kan daar over meepraten.

De AFM maakte afgelopen week bekend van slechts eenderde van alle turbobeleggers winst weet te maken. Op de Tostrams-site volgen wij een Turbo-portefeuille, die eind vorige week voor 65% short zat. In mijn column van donderdag zal ik de turbo-portefeuille bespreken.

Liquide middelen

Met de huidige volatiliteit op de beurzen zouden beleggers voor een volledige cashpositie, 100% liquide dus, kunnen kiezen. Dit lijkt verstandig, maar de lastigste vraag is daarna altijd wanneer u weer instapt. Bovendien levert een spaarrekening niets meer op, dus waar moet u uw kaspositie parkeren?

In mijn column van vrijdag zal ik deze invalshoek bespreken. Ik zal proberen de recente ontwikkelingen in het verlengde van de vierjarige Buisinesscycle te beoordelen.