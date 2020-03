Slotcall: +7,6%

Ondanks dat vandaag een dag is om snel te vergeten, eindigt de AEX deze week met een mooie plus van 7,6%. Vrijwel iedereen deed zijn best om de koersen omhoog te stuwen.

Het begon bij de Fed, die bekendmaakte zoveel obligaties op te kopen als nodig is. Eerder zei ECB-voorzitter Christine Lagarde al praktisch hetzelfde. Centrale banken trekken deze maand werkelijk alles uit de kast om de markten te kalmeren.

In een periode van crisis, is dit een goede zet, maar voor de lange termijn mogen we ons afvragen of dit wenselijk is. Voorzitter van de Nederlandse Bank (DNB), Klaas knot, is het bijvoorbeeld niet eens met de beslissing van de ECB om geen limieten meer te stellen aan het opkoopprogramma.

Hij zegt officieel dat de eerder gestelde limieten van het steunprogramma nog niet bereikt zijn en dat het dan te voorbarig is om de limieten nu al te schrappen. Hier zit natuurlijk wat achter, want op het moment dat de ECB bereid is om onbeperkt Italiaans staatspapier op te kopen, kunnen de Italianen vrolijk doorgaan met het negeren van de begrotingsregels.

Alle tekorten worden immers gedekt door de ECB, tegen nota bene een lage rente. De druk voor de Zuid-Europese landen, om zich netjes aan de begrotingsregels te houden, valt dus compleet weg. Dit tot grote ergernis van de Noordelijke landen.

Amerika stimuleert

Een ander land dat een gigantisch begrotingstekort kent, maar ook gewoon een nieuw stimuleringspakket van $2.000 miljard aankondigde, is de VS. Door de coronacrisis vroegen er binnen een week maar liefst 3,28 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan.

De VS kent niet zo'n goed sociaal stelsel als wij, waardoor zo'n werkloosheidsuitkering niet veel voor stelt. Reden voor de Amerikaanse regering om maatregelen te nemen. Het idee is om iedere werkloze Amerikaan te voorzien van extra geld, zodat zij hun vaste lasten kunnen betalen.

Het idee is dat wanneer de coronacrisis voorbij is, deze mensen weer worden aangenomen. Dit stimuleringspakket zorgde voor de nodige opluchting op Wall Street, want met een plus van 10,0% kende de S&P500 een van de beste weken ooit.

De afgelopen drie dagen waren zelfs de beste sinds 1933. Dit was de periode van de Great Depression. Het is wederom een voorbeeld in wat voor bijzondere tijden we op dit moment leven.

Watch the Dow trade live, following a massive 3-day rally after Washington reached a deal for a coronavirus relief package. https://t.co/DlxjHda22N — CNBC (@CNBC) March 27, 2020

Rentes

Het is vandaag niet alleen risk-off op de aandelenmarkt. Op de rentemarkt is het Noord-Europese staatspapier momenteel zeer geliefd. De Nederlandse tienjaarsrente zakt maar liefst 12 basispunten naar -0,22%.

De lijstjes

AEX deze week: +7,6%

AEX deze maand: -26,6%

AEX dit jaar: -23,2%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -23,1%

Dow Jones aan kop

Op de Japanse beurs na, is de Dow Jones (+15,0%) de grote winnaar. De meest beroemde index ter wereld heeft dit te danken aan Boeing. De Amerikaanse vliegtuigmaatschappij wint deze week maar liefst 70%.

Ondanks dat de koersen omhoog spuiten, daalt de volatiliteitsindex slechts met 2,9%. Dit is een signaal dat de markt er vanuit gaat dat de paniek de komende weken nog niet verdwenen is. Normaal gesproken stort de VIX gedurende dit soort weken helemaal af, maar daar is nu dus geen sprake van.

AEX

Royal Dutch Shell (+23,1%) heeft vandaag een enorme baaldag, maar toch is het olieconcern deze week de grootste winnaar binnen de AEX. Maandag maakte het bedrijf bekend diverse maatregelen te nemen met als doel dat het dividend dit jaar gewoon uit te betalen.

Defensieve bedrijven zoals Unilever (-4,9%) en KPN (-4,6%) blijven juist achter. De grootste bleeder is wederom Unibail Rodamco (-20,0%). Het winkelvastgoedfonds ging deze week weliswaar €5,40 per aandeel ex-dividend, maar zelfs als we hiervoor corrigeren staat het aandeel stijf onderaan. Niemand weet hoe groot de geleden schade is door het coronavirus, waardoor er een extreem scenario wordt ingeprijsd.

AMX

Van flop naar top: Basic-Fit (+29,2%) was vorige week nog met afstand de grootste bleeder binnen de AMX, maar nu wordt het fonds ineens opgepikt. Het management van de sportschoolketen is druk bezig om een extra krediet van €150 miljoen binnen te hengelen. Zolang de banken nog niet definitief het groene licht hebben gegeven, blijft het een volatiel aandeel.

Daarentegen valt Eurocommercial Properties (-4,6%) lelijk tegen. De argumenten voor deze daling komen overeen met die van Unibail Rodamco. Verder gaat Pharming (+18,4%) ook goed. Begin deze week zette de IEX Beleggersdesk het aandeel op kopen. Wil u het gehele artikel lezen dan kunt u klikken op deze link.

ASCX

De overname van NIBC (+30,0%) lijkt door te gaan en daar waren eerder deze week nog grote twijfels over. Daarentegen gaat Brunel (-10,3%) onderuit. De detacheerder schrapte vandaag zijn dividend. Tot slot zakt Wereldhave (-9,8%) naar de laagste koers ooit. Niet mee stijgen als de beurs klimt en als de markt zakt drie keer zo hard afstorten. Drama!

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.