BeursVandaag: Héél spannend nu

Wat een stijging! Als het maar niet de beruchte bull trap is. Dan moeten aandelen wel deze route volgen en wie zegt dat?

Niettemin, reken u niet meteen rijk met de AEX de formeel al weer op randje bull market staat (+20% vanaf de bodem)? Anders bestaat er ook nog een spreekwoord met nog een trein.

Of is het dit scenario? -38,3%. Dit komt ongeveer overeen met de grootste AEX-daling. Als bij ons nou ook de winsten rond dit percentage dalen... U voelt waar ik naartoe wil: wie denkt dat we de (grootste) (beurs)ellende al hebben gehad?

#China's industrial profits fell by a whopping 38.3% year-on-year in February, the biggest decline on record. This warrants some cautiousness as Europe and the US have yet to disclose the impact of the #coronavirus on #earnings. pic.twitter.com/wtTEy79YPl — jeroen blokland (@jsblokland) March 27, 2020

De laatste cijfers, ze blijven maar oplopen. Het coronavirus dus en intussen kent de VS de meeste gevallen. China is weer gedeeltelijk dicht omdat de meeste nieuwe gevallen nu uit het buitenland komen, Tokio gaat wellicht ook in lock down en India skipt drie kwartjes van haar rente.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/xiuvGTCZkT — Reuters (@Reuters) March 27, 2020

Laatste nieuws Damrak: HAL laat het dividend intact, maar stelt de aandeelhoudersvergadering uit en dit zijn de twee volgende:

27 Mar - 08:00:38 [RTRS] - SIGNIFY NV - GIVEN HIGH LEVEL OF GLOBAL UNCERTAINTY AND VERY LIMITED VISIBILITY ON HOW THIS CRISIS MIGHT UNFOLD, SIGNIFY HAS DECIDED TO SUSPEND ITS FINANCIAL OUTLOOK FOR 2020 AS ANNOUNCED ON JANUARY 31, 2020

27 Mar - 08:00:55 [RTRS] - SIGNIFY NV - HAS DECIDED TO WITHDRAW PROPOSAL TO PAY A DIVIDEND OF EUR 1.35 PER SHARE TO ENSURE RESILIENCE DURING THIS PERIOD OF MARKET UNCERTAINTY AND TO FURTHER STRENGTHEN COMPANY'S FINANCIAL POSITION

Het is zowaar een keer vrij rustig op dit uur voor maart 2020-begrippen, na weer een stevige rally op Wall Street. Ik zie er niet een koers uitspringen, of het moet zijn dat de dollar alweer boven 1,10 staat. De Amerikaanse rente daalt één en de Duitse twee basispunten.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ook nog ABN Amro dat haar kredietverlening aan stilliggende bedrijven uitbreidt en Heijmans laat al weten blij te zijn met die nieuwe Amsterdamse Zuidas plannen.

07:45 Sony onzeker over winstverwachting door coronacrisis

07:24 NSI koopt kantoorgebouw ONE20 in Amsterdam

07:17 Nikkei sluit sterke week hoger af

26 mrt Hoop op biljoenensteun zet Wall Street flink hoger

26 mrt 'Daimler wil 10 miljard lenen om coronacrisis te doorstaan'

26 mrt Zuidasdok mogelijk 1 miljard euro duurder en later klaar

26 mrt Corbion verschuift aandeelhoudersvergadering

26 mrt Beurzen New York tussentijds flink hoger

26 mrt Uitgever Brill profiteert van verkoop e-books

26 mrt Ahold Delhaize plakt prijs op obligaties

26 mrt Flink hogere winst voor investeerder HAL

Analistenadvies luidt als volgt en er wordt hard thuisgewerkt bij Berenberg, het huis verlaagt deze dagen zowat alle Nederlandse koersdoelen. Wel zijn er upgrades voor onder meer Ahold Delhazie en Besi.

Ahold Delhaize: naar hold van sell en naar €19,60 van €18,80 - Berenberg

ASMI: naar €100 van €78 - Berenberg

ASML: naar €250 van €260 - Deutsche Bank

ASR: naar €35 van €37,50 - Deutsche Bank

DSM: naar €107 van €114 - Baader Helvea

Philips: naar €37 van €40 - ING

Air France-KLM: naar €7 van €12 - Berenberg

Basic-Fit: naar €20 van €34 - Berenberg

Besi: naar buy van hold en naar €33 van €45 - Berenberg

Besi: naar €26 van €34 - Deutsche Bank

Boskalis: naar hold van buy en naar €17,50 van €28 - Berenberg

Fagron: naar €22 van €26 - Berenberg

AMG: naar €20 van €30 - Berenberg

Ajax: naar €20 van €32 - Berenberg

Alfen: naar €27 van €34,50 - Berenberg

Kendrion: naar hold van buy en naar €12 van €28 - Berenberg

Marel: naar €4 van €5 - Berenberg

Nedap: naar hold van buy en naar €34 van €65 - Berenberg

De agenda:

00:30 Japan inflatie CPI mrt +0,4%

08:45 Frankrijk consumentenvertrouwen mrt 103

13:30 VS kerninflatie feb +0,2% MoM

13:30 VS persoonlijke uitgaven feb +0,3% MoM

15:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 95,0

Spannend hoor:

Analysts are flashing warnings on the world's best stock rally https://t.co/w9wDc4L1kr — Bloomberg (@business) March 27, 2020

Weinig vrolijk nieuws weer, het is serieus in de VS:

President Trump declared that Americans need to get back to work and said his administration is preparing new social distancing guidelines, even as the U.S. became the country with the most COVID-19 cases. Follow updates here: https://t.co/mYxHTxfubX pic.twitter.com/b0pJYBDVim — Reuters (@Reuters) March 27, 2020

China kan ook nog niet achteroverleunen:

China reports one local coronavirus case and 54 new imported cases, as Beijing orders airlines to sharply cut international flights fearing travellers could reignite the outbreak https://t.co/c3JGJP7zVg via @Rover829 Lusha Zhang Live updates: https://t.co/Piyed7xSI3 pic.twitter.com/I0KwFJX932 — Reuters (@Reuters) March 27, 2020

En de wereldeconomie?

Japan PM says lockdown of Tokyo would have severe impact on economy https://t.co/n3ZHsy1BSt pic.twitter.com/S5iDWWMc15 — Reuters (@Reuters) March 27, 2020

Een soort reverse oorlogseconomie, de Fedbalans is intussen ruim $5 biljoen groot:

U.S. banks borrow at discount window after Fed offers stigma relief https://t.co/8GSJF4Y7ZZ pic.twitter.com/U8gFuBjdP6 — Reuters (@Reuters) March 27, 2020

Niet, toch?

How does the coronavirus crash compare with the most severe economic slumps of the last century? https://t.co/w8QM3xcA9W — Bloomberg (@business) March 27, 2020

Hoe ziet de luchtvaart er over een jaar uit? En zo kunt u over iedere sector nadenken. Is doorgaans lonender dan de hele dag AEX turen.

U.S. airlines to dash for cash grants, not loans, even with potential government stake https://t.co/UYKiSvtUr0 pic.twitter.com/NcKLwheXTt — Reuters (@Reuters) March 27, 2020

De records blijven sneuvelen:

1933!

Biggest 3-day gain since 1933... pic.twitter.com/UfFUrxrSv1 — jeroen blokland (@jsblokland) March 26, 2020

Veel plezier en succes.