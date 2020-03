TA: Kopen of verkopen?

Het breekt spoedig los .... oorlogswetten, noodverordeningen worden massaal ingevoerd.



IMF, ECB, FEB, BOJ, VN, G20 noem het maar op ...volledig machteloos, bazooka's maken niets meer uit, kruit is op en nat, handel zal volledig stilgelegd worden, wellicht voor langere tijd.

Vix naar nieuwe ATH.



150.000 vliegtuigen grounded, alle cruise schepen aan de ketting, met of zonder gasten/crew. horeca, evenementen, toerisme wereldwijd, contact beroepen, fabrieken, de lijst houd niet op....

1/3 wereld zonder inkomen en brood op de plank, giga werkeloosheid.

2/3 wereld in financiële problemen, vraag is er niet meer



Per week verdubbeld aantal besmettingen, 500.000 nu op papier maar het zijn er 5 miljoen, hoeveel eind april? Derde wereld landen wordt een slagveld.

We krijgen riots op veel plekken, in aangeharkt NL zal het wel loslopen.



Angst regeert .....

Long? .... vix denk ik wel, de rest short voor een dag of 14



Goedenmorgen trouwens