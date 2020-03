"Nu wil ook al niemand meer een huis kopen"

Net als op de beurs kopen we blijkbaar ook liever een huis als het goed gaat (lees: prijzen gestegen) dan als het slecht gaat (prijzen gedaald). Nee, dit is te gemakkelijk en te kort door de bocht. Beurzen en markten dippen, dalen en corrigeren als het slecht gaat en... dan gaat het meestal ook slecht met u.

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het vanwege #corona nu geen goede tijd om een huis te kopen, meldt Funda. https://t.co/r3XWg1LAws — RTL Nieuws (@RTLnieuws) March 26, 2020

Zaak in de problemen, baan op de tocht, huis en aandelen onder water: geen omstandigheden waaronder u zin hebt om aandelen of een huis te kopen. Als u daar al geld voor hebt. Cash is meestal king. Neem al die ondernemers en ZZP'ers nu zonder een cent omzet. Die denken echt niet aan huizen en aandelen...

Zo kon het gebeuren dat in de vorige eeuw het beste moment om aandelen te kopen juni 1932 was, dieptepunt van de Depressie. Aandelen noteerden toen ver beneden intrinsieke waarde. Ene Benjamin Graham viel dat op. Alleen verkommerde de halve bevolking. Niks te eten.

Overigens daalden Amerikaanse huizenprijzen van 1929-1939, net als de andere prijzen in die tijd, met een procentje of negentig. Dat u weet wat deflatie is. Excuses voor deze bespiegelingen, maar ik zie zoveel 1929-vergelijkingen voorbij komen. Onterecht, dat was echt wel even andere koek dan nu.